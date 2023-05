Sanremo: al Museo Civico con l'Unitre una lezione su ‘Fake news: false notizie, bufale, manipolazioni in internet e sui social’

Domani pomeriggio alle 16, al Museo Civico di Sanremo, nuovo appuntamento per l’anno accademico dell’Unitre sul tema ‘Fake news: false notizie, bufale, manipolazioni in internet e sui social’, a cura di Francesco Del Franco.

L'argomento proposto dal relatore rientra in uno più ampio legato all'uso ed ai pericoli per chi naviga in internet o utilizza i social media. Saranno trattati capitoli che riguardano le caratteristiche delle false notizie: chi le mette in rete, con quale scopo, chi sono le aziende che gestiscono questi siti ingannevoli. Sarà fatto qualche accenno sull'intelligenza artificiale (legato alle fake): il tutto con norme giuridiche e fotografie.

Il relatore, Francesco Del Franco, è Luogotenente dei Carabinieri, in congedo. Da diversi anni collabora con enti ed associazioni di volontariato, occupandosi di lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Imperia.