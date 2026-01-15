Baseball per Ciechi a Sanremo: due giornate di sport inclusivo per farlo conoscere e costruire nuove opportunità

Sanremo si prepara ad accogliere un importante progetto di sport e inclusione sociale con l’iniziativa “Baseball per Ciechi – Inclusione in Campo”, in programma sabato 17 gennaio e sabato 7 febbraio al campo da baseball di Sanremo. Il progetto è promosso da Sanremese Softball ASCI, UICI – sezione territoriale di Imperia e Sanremo Baseball Club, in collaborazione con AIBXC – Associazione Italiana Baseball per Ciechi e Ipovedenti e con il supporto della FIBS – Federazione Italiana Baseball Softball.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vice Sindaco e assessore ai servizi sociali, Fulvio Fellegara, e l'assessore al turismo e allo sport, Alessandro Sindoni: "Un appuntamento che arriva a pochi giorni dal passaggio della fiaccola olimpica - hanno detto - per un momento di sport ed inclusione che, come per altri sport praticati dai non vedenti, fanno bene alla pratica sportiva e a chi è più sfortunato".

“Sono nel mondo dello sport da più di 40 anni – ha detto il presidente dell’associazione italiana ciechi della provincia di Imperia, Fabrizio D’Alessandro - dandomi davvero tanto, sia sul piano della passione che dell’indipendenza. E, quindi, quando è stata proposta questa iniziativa, abbiamo accolto il tutto con grande entusiasmo coinvolgendo le diverse sezioni del Nord Italia”.

Uno sport che unisce tecnica, autonomia e inclusione

Il baseball per ciechi (BXC) è una disciplina sportiva altamente inclusiva, pensata per permettere alle persone non vedenti e ipovedenti di praticare il baseball in piena autonomia e sicurezza, grazie a regole adattate e materiali specifici, come la pallina sonora e le basi orientative. Con questo progetto, Sanremo Baseball Softball intende avvicinare il pubblico ligure – atleti, famiglie, tecnici e cittadinanza – a una disciplina ancora poco conosciuta ma di grande valore umano e sociale. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport e creare le basi per un futuro sviluppo del baseball per ciechi nel Ponente ligure, coinvolgendo in particolare le province di Imperia e Savona.

Gli obiettivi del progetto

L’iniziativa si propone di:

- avvicinare persone non vedenti e ipovedenti alla pratica del baseball per ciechi;

- formare e sensibilizzare tecnici, assistenti e volontari delle società di baseball e softball del territorio;

- diffondere la conoscenza del BXC tra la popolazione, mostrando concretamente come funziona e quale impatto inclusivo possa avere;

- favorire la collaborazione tra società sportive, federazioni e associazioni di settore;

- creare le premesse per un nucleo stabile di attività di baseball per ciechi nel Ponente ligure.

Prima giornata – 17 gennaio 2026

Prova pratica aperta per non vedenti e ipovedenti

La prima giornata sarà dedicata alla scoperta diretta della disciplina da parte delle persone non vedenti e ipovedenti. Il programma prevede:

- accoglienza dei partecipanti e presentazione del baseball per ciechi, con una breve introduzione storica e spiegazione delle regole e dei materiali;

- dimostrazione pratica guidata dagli istruttori AIBXC;

- sessioni di prova sul campo, con esercizi di corsa sulle basi, battuta con pallina sonora e attività di difesa e orientamento;

- momento finale di confronto e raccolta feedback, per valutare l’interesse e le possibilità di prosecuzione dell’attività sul territorio.

L’obiettivo della giornata è offrire un’esperienza concreta di gioco e, allo stesso tempo, fornire una prima formazione di base agli operatori e ai volontari locali.

Seconda giornata – 7 febbraio 2026

Partita dimostrativa di baseball per ciechi

La seconda giornata sarà invece rivolta principalmente alla cittadinanza e avrà un forte valore dimostrativo e divulgativo. Il programma include:

- presentazione ufficiale dell’evento e ringraziamenti istituzionali;

- partita dimostrativa di baseball per ciechi con squadre della LIBCI (Lega Italiana Baseball per Ciechi);

- telecronaca dedicata per spiegare al pubblico regole e dinamiche di gioco, con momenti di interazione con gli atleti;

- testimonianze di giocatori e tecnici BXC e spazio informativo sulle future attività;

- coinvolgimento del pubblico in piccoli esercizi dimostrativi, facoltativi e supervisionati dagli istruttori AIBXC.

L’obiettivo è mostrare concretamente cosa sia il baseball per ciechi, stimolare consapevolezza e partecipazione e valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale.

Pensando al futuro

Il progetto “Baseball per Ciechi – Inclusione in Campo” rappresenta un passo concreto verso uno sport sempre più aperto, accessibile e formativo. Grazie alla collaborazione tra realtà sportive, federazioni e associazioni, le due giornate del 17 gennaio e 7 febbraio 2026 offriranno un’occasione unica per conoscere una disciplina straordinaria e dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di integrazione, autonomia e crescita personale. Due appuntamenti che potrebbero essere propedeutici all'organizzazione del prossimo campionato europeo, vista la presenza di uno splendido impianto come quello di Pian di Poma, in una città come Sanremo che ha un clima meraviglioso.