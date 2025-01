Montalto Carpasio: discarica abusiva in località Costa d'Arzene, i Carabinieri denunciano una ditta (Foto)

Avevano preso uno slargo in località Costa D’Arzene, come una vera e propria discarica, abbandonando rifiuti ingombranti di ogni genere ma sono stati smascherati dai Carabinieri. E’ accaduto sul territorio comunale di Montalto Carpasio, in Valle Argentina.

Una ditta che si occupa di traslochi e di svuotare cantine e magazzini, invece di conferire regolarmente nelle discariche regolari, saliva in valle e, cercando di tenersi lontano da occhi indiscreti, abbandonava divani, poltrone, sedie e qualsiasi cosa recuperava facendosi pagare dai clienti e deturpando poi l’ambiente.

I militari della compagnia di Badalucco, informati della pessima abitudine della ditta, hanno eseguito una serie di appostamenti e, dopo aver immortalato diversi casi di abbandono dei rifiuti, hanno fatto scattare l’operazione. Ora la ditta rischia ovviamente una multa salata, oltre all’obbligo di rimuovere i rifiuti.

Si tratta, purtroppo, di un caso che non è isolato tenuto conto che accade quasi regolarmente in diversi luoghi della nostra provincia. Aziende e privati senza scrupoli che, invece, di conferire regolarmente e rispettare l’ambiente, abbandonano rifiuti (a volte anche pericolosi) in zone prevalentemente dell’entroterra, per evitare di pagare i diritti di discarica e ingrassare il proprio portafogli.