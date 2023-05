Bordighera: con 'Noi4You' sabato prossimo terzo incontro gratuito per le mamme

L’Associazione Noi4You di Bordighera celebra il mese di maggio dedicando tre incontri gratuiti a mamme e future mamme con l’iniziativa “Il giardino delle mamme”.

Sabato prossimo alle 10.30, presso la nuova sede dello sportello di aiuto e ascolto contro la violenza in via Firenze 1 a Bordighera, si terrà il terzo incontro dedicato alle future e neo mamme. Questo sarà tenuto da Calì Kazantseva, insegnante di Hatha Yoga, Yoga al femminile, riabilitazione del pavimento pelvico, Yoga in gravidanza, recupero post parto, operatrice del 'Vagiton Sistem Club'.

Nell’occasione vi proponiamo una pratica dolce e fluida, dove sperimentiamo il profondo contatto con noi stesse; 'lasciamo andare' tensioni, pensieri, emozioni: lavoriamo sul pavimento pelvico, respirazione ed equilibrio psicofisico, ritroviamo la nostra centratura e il senso del benessere generale.

Impariamo a riconnetterci e sentire diverse parti del nostro corpo fisico sviluppando maggiore sensibilità e presenza nel 'qui e ora'. Ci soffermeremo sulla zona del bacino, il perineo femminile e la sensibilità del pavimento pelvico. La lezione dura un'ora e mezza ed inizia alle 10.30. E’ opportuno presentarsi un poco prima per essere pronti in sala con vestiti comodi.

Portate il vostro tappetino yoga, le calze e la copertina. Per informazioni e prenotazioni si prega di scrivere via WhatsApp al numero 3466243572.