Elezioni comunali, il neo sindaco di Pieve Pira: "Il mandato per amministrare è solido"

Enrico Pira è il nuovo sindaco di Pieve di Teco.

Il professore, candidato unico, ha raggiunto il quorum già nella giornata di ieri.

Raggiunto dalla redazione di Imperia News, il neo sindaco si è detto contento del risultato, soprattutto per la risposta dei cittadini che hanno scelto di andare a votare.

Commentando le elezioni, Pira ha dichiarato: "Sono andate bene anche se c’era una lista unica. Il fatto che ci fosse una lista unica poteva essere un problema per tutte le forze, c’è un agone politico e magari la gente ritiene che sia tutto fatto non andando a votare.

Invece abbiamo superato il 65% degli aventi diritto al voto, c’è stata una consistente scelta a favore della lista".

Ancora: "Direi che il mandato per amministrare è solido e mi fa piacere. Cercheremo di attuare, sperando di riuscirci, perché bisogna essere sempre coi piedi per terra, ma cercheremo di fare tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale.

Occuparci della casa delle comunità in primis, poi vorremmo cominciare a richiamare il turismo, andare un po’ alla riscoperta del patrimonio culturale e artistico e di offrirlo al turista".

La giunta, come ribadito proprio dal neo eletto sindaco, sarà nominata entro una decina di giorni.

Il dottor Enrico Pira, 70enne è nato a Pieve di Teco, dopo la laurea con 110 e Lode all’Università di Torino, ha lavorato per tanti anni nell'ateneo del capoluogo piemontese.

Pira è responsabile medico del Cas di Torino ed ha avuto e ha tuttora diversi incarichi. E’ stato anche autore di 200 lavori scientifici, pubblicati su riviste nazionali e internazionali su epidemiologia ed oncologia.