L'artista sanremese Paola Arrigoni selezionata per la 10ª Biennale d’arte Internazionale di Montecarlo

L'artista sanremese Paola Arrigoni è stata selezionata per la 10ª Biennale d’arte Internazionale a Montecarlo che in programma all’Hotel Metropole nella sala Theatre il 10-11 giugno dalle 15.30 alle 19.

La Galleria d’Arte Malinpensa by La Telaccia, affiancata da una giuria composta da critici d’arte, giornalisti, editori, galleristi e collezionisti ha selezionato, sessanta artisti su quasi tremila adesioni pervenute da tutte le parti del mondo. Anche per l’edizione del 2023 vi è il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco che riconosce l’alto livello della manifestazione. Madrina d’onore sarà l’artista Rabarama.

Commenta Paola Arrigoni: “È la seconda volta che ho l’onore e la gioia di partecipare a questa importante Biennale che ha segnato sicuramente, in maniera molto positiva, il mio percorso artistico che continua senza interruzioni, con numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali che mi incoraggiano a continuare con sempre maggiore gioia e creatività. L’opera che ha superato le selezioni è “Il mare, voce di una grandezza libera” e per il titolo ho preso in prestito le splendide parole di una poesia di Giuseppe Ungaretti. Nelle mie opere il mare è predominante perché rappresenta le mie emozioni, l’amore che mi suscita, il non arrendersi, la continua rinascita e il cambiamento gioioso che comporta”.