Il sindaco Matteo Orengo provoca "No alla diga sopra Badalucco, la provincia di Imperia chieda dissalatore come Genova o Andora"

Per il sindaco di Badalucco, le alternative a una diga ci sono e vanno concretamente analizzate prima di modificare per sempre il territorio. "Il progetto del dissalatore è sostenibile e non crea problematiche ambientali. Sentiamo sempre più spesso la politica riempirsi la bocca di parole quali turismo, green e sostenibilità e poi facciamo una diga che rovinerebbe solo il territorio. Senza usare giri di parole, è una porcata". Badalucco rischia di perdere tutto. Se ci costruissero una diga a monte, perderemmo per sempre il torrente, la sua bellezza e quindi l'attrattività che in questi anni ci ha permesso di crescere con l'apertura di nuove attività turistico ricettive e l'arrivo di tanti turisti e nuovi residenti. Senza il torrente diventeremmo una palude. Oggi siamo il paese con il maggior numero di nascite e quindi con più futuro. La diga pregiudicherebbe tutto questo".

C'è ancora tempo?

"Il dissalatore costa l'equivalente o meno di una diga e quindi siamo ancora in tempo per fare un ragionamento più sensato. - replica Orengo - I soldi destinati allo studio di fattibilità per la costruzione di un invaso, usiamoli per il dissalatore. Quest'opera non dovrebbe essere reclamata solo da Badalucco ma dall'intera provincia di Imperia perchè tutti vivremo la crisi idrica. La diga è una soluzione da anni '60 possibile che nel 2023 la politica nazionale non sia in grado di valutare una idea migliore, più moderna e non così retrograda? Bene la disponibilità al confronto data ai comuni per poter dire la nostra sulla questione ma deve essere chiaro un concetto: no alla diga sopra Badalucco".