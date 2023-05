Nuova biblioteca comunale a Vallecrosia, Biasi: "Approvato progetto esecutivo, i lavori termineranno entro ottobre" (Foto e video)

“Abbiamo approvato il progetto esecutivo della nuova biblioteca”. Lo annuncia il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

La nuova biblioteca sarà vicino al plesso scolastico. "Avevamo ottenuto i finanziamenti con il Pnrr di 330mila euro. Con questo atto di Giunta si va in appalto. Nell’arco di circa un mese avremo il nome dell’impresa che dovrà terminare i lavori entro ottobre” – fa sapere Biasi - “Con l’autunno inoltrato finalmente quest’opera che ho pensato e voluto al posto di una strada che doveva passare in mezzo alla scuola. Ho combattuto contro la strada e così sono riuscito a far abbattere la casetta della polizia municipale. La biblioteca diventerà un capolavoro, siamo contenti anche della parte estetica”.

Il finanziamento permetterà il completamento degli impianti e degli arredi della nuova biblioteca polifunzionale. “La cultura, la scuola e tutti i benefici della città sicuramente cresceranno in questa direzione” - conclude Biasi - “Un ringraziamento particolare va agli uffici tecnici, l’ufficio lavori pubblici e l’ufficio urbanistica, perché tutto quello che ci eravamo prefissati nei cinque anni grazie a loro è stato portato a compimento”.