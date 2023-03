Vallecrosia avrà una biblioteca, Biasi: "Sarà pronta per il nuovo anno scolastico" (Foto e video)

“Vallecrosia, entro la fine dell’anno, vedrà la conclusione di un’importante opera pubblica: la biblioteca-sala polivalente. Sarà pronta per il nuovo anno scolastico”. Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

La nuova biblioteca comunale sta, infatti, prendendo forma vicino al plesso scolastico. “Complessivamente questa struttura tra la costruzione, gli spazi dedicati alle infrastrutture, tutto quello che riguarda l’impiantistica e gli arredi è costata una somma che si aggira intorno ai 600mila euro” - fa sapere il primo cittadino - “Abbiamo ottenuto, circa un mese fa, l’ultimo finanziamento dell’ultimo lotto che prevede la realizzazione degli impianti e arredi della nostra nuova biblioteca”.

Sarà un centro di aggregazione culturale per i giovani ma non solo. “Vallecrosia, purtroppo, nella sua storia non ha mai programmato, pensato o realizzato un luogo aggregativo dove si potessero sviluppare tutte quelle tematiche culturali e sociali" - sottolinea Biasi - “Sarà soprattutto aperta ai ragazzi e alle persone che hanno voglia di vivere un momento di tranquillità approfondendo temi culturali o temi di studio”.

Sarà pronta per il nuovo anno scolastico. “La struttura in cemento armato si può già vedere vicino alle scuole. Sarà un centro di aggregazione culturale che sarà aperto, al mattino, per le scuole ma nel pomeriggio questo importante spazio sarà aperto anche per gli studenti universitari e i genitori. All'interno abbiamo creato pure uno spazio nursery, quindi i bambini piccoli potranno stare con i genitori” - dice Biasi - “Vi sarà la connessione internet e al suo interno si potranno presentare iniziative culturali".