Taggia: a ‘Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea’ anche Confartigianato Imperia con stand informativo e incontri

La Confartigianato di Imperia sarà presente alla decima edizione della Manifestazione "Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea" organizzata dal Comune di Taggia e dall'Azienda Speciale Riviere di Liguria.

L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 maggio come sempre nelle vie del centro storico di Taggia, con l’allestimento in via Soleri degli stand delle aziende che esporranno e venderanno prodotti tipici delle valli, sia imprese del settore agro – alimentare sia di quello dell’artigianato. Anche quest’anno è confermata la presenza del noto chef Simone Rugiati che condurrà gli showcooking allestiti nella tensostruttura in piazza Cavour.

Saranno presenti anche momenti culturali e di intrattenimento enogastronomici e, per tutta la durata della manifestazione, i referenti della Confartigianato saranno a disposizione nel proprio stand per fornire informazioni per quanto riguarda l’energia, l’accesso a pratiche di finanziamento a fondo perduto, dichiarazione dei redditi, corsi di formazione in materia di sicurezza e in ambito digitale e l’ultima novità, il progetto “Al primo posto la salute” realizzato con l’ASL1. Si tratta di un protocollo d’intesa che porta le aziende lungo un percorso informativo e preventivo, durante il quale, oltre ai principali benefici salutari, sarà anche possibile ottenere la riduzione del versamento della quota INAIL.

In occasione della manifestazione, la Confartigianato ha inoltre voluto organizzare due incontri gratuiti con a tema le eccellenze enogastronomiche a base di Moscatello e la valorizzazione delle acque di vegetazione.

Il primo si svolgerà sabato 13 alle ore 18, presso la sala della Fondazione Pizzio-Rovera, in via Soleri 11. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Rete di Imprese “Terre del Moscatello”, si baserà sulla realizzazione di prodotti enogastronomici proprio attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Vino dei Re”, così come venne battezzato nel 1500 quando il suo consumo era maggiormente diffuso tra persone di alto rango. All’incontro, moderato da Matteo Giovannini, interverranno Sonia Parodi dell’Azienda Agricola Da Parodi e dell’Enoturismo Terre del Moscatello e gli imprenditori Roberto Fiumara della Dolciaria BB e Simone Gasparini del pastificio Voglia di Sfoglia. I tre hanno realizzato una proficua collaborazione, realizzando dolci e impasti con il pregiato Moscatello, e l’incontro sarà proprio l’occasione per raccontare un’esperienza culinaria che è riuscita ad unire le eccellenze agroalimentari del nostro territorio.

Il secondo appuntamento si svolgerà invece domenica 14, dopo le ore 11, presso la Tensostruttura di Piazza Cavour. Si tratta di una “Tavola Rotonda” durante la quale avverrà la presentazione e il confronto sul progetto "i-VAV innovazione nella valorizzazione delle acque di vegetazione" realizzato nell'ambito del GAL Riviera dei Fiori - PSR 2014/2020. L’incontro sarà occasione per presentare i risultati fin qui ottenuti per un progetto che riguarderà l’intera vallata.