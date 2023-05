Sanremo: dopo la campagna promozionale dedicata all’outdoor crescono le richieste di singoli e gruppi rivolte a diverse discipline

“Iniziamo a raccogliere i frutti della promozione on line e del workshop organizzato nell’autunno scorso a Sanremo: tre giorni con i tour operator provenienti da tutta Europa per il primo workshop della riviera dedicato all’outdoor e alla destagionalizzazione turistica attraverso gli sport all’aria aperta, che da noi possono essere praticati tutto l’anno. Erano presenti buyer europei provenienti da Svezia, Olanda, Danimarca, Francia, Spagna, Belgio, Germania, Inghilterra ma anche dall'Emilia, Lazio, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Inoltre, stanno aumentando le richieste di informazioni tramite il sito sanremooutdoor.it per un turismo sempre più nel segno dello sport e della salute. Ringrazio il consigliere comunale Mario Robaldo per il lavoro che svolge quotidianamente sul progetto outdoor”.

Così l’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi nell’esprimere soddisfazione per la crescita della campagna promozionale dedicata all’outdoor.

Le richieste provengono sia da parte dei singoli che dei gruppi e fanno riferimento a diverse discipline: dai classici percorsi in bike, mountain bike (muscolari o e-bike) alle passeggiate a cavallo, all'hiking, al canyoning all’interno dei 38 comuni che hanno aderito al progetto.

E il consigliere comunale Mario Robaldo, che cura il progetto Sanremo Outodoor aggiunge: “Spesso siamo contattati da operatori economici che necessitano di un punto di riferimento locale e richiedono persone formate, esperte, autorizzate e in regola, sia dal punto di vista legale che fiscale. E Sanremo Outdoor può fornire tutto questo, anche perché nasce per promuovere il territorio incrementando il lavoro e i turisti. In questa fase di partenza ci farebbe quindi piacere essere contattati da professionisti dell'outdoor in modo da avere i loro riferimenti, realizzare un elenco e poter poi eventualmente creare un contatto tra i diversi soggetti, ovviamente in modo gratuito”.