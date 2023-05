Olivetta San Michele: grande festa alla Residenza degli Olivi, presente anche il sindaco Biancheri (foto)

Giornata di festeggiamenti per la comunità di Olivetta San Michele. Il presidente di Novamedica Paolo Di Bugno, insieme con i cittadini, le famiglie e le autorità locali, ha voluto celebrare insieme ai suoi collaboratori e tutto il team di professionisti che hanno dato vita al progetto della Residenza degli Olivi, il funzionamento a pieno regime della struttura.



Presenti all’evento anche il sindaco di Olivetta San Michele, Adriano Biancheri, soddisfatto del progetto intrapreso e che sottolinea come “la presenza della RSA sia una grande risorsa per il paese anche in virtù dei nuovi progetti”.

Tra le autorità presenti anche il sindaco di Airole Maurizio Odoero, il sindaco di Sospel Jean Mario Lorenzi, Lorenzo Abbo, direttore dell’Ospedale di Mentone e il direttore sanitario della Residenza degli Olivi, Danilo Papa.



Oltre al ricco buffet, la giornata ha visto anche intrattenimento musicale, giochi e maschere per i numerosi bambini presenti che hanno allietato il pomeriggio, balli di gruppo e mascotte.

A seguire i saluti del presidente Di Bugno, è stato creato un momento di intrattenimento e condivisione, con un gustoso aperitivo con buffet per ospiti, personale e parenti.