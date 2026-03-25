Ventimiglia, interruzione dell’acqua nella notte tra il 26 e il 27 marzo

Ventimiglia si prepara a una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

Lo stop è previsto nella notte tra giovedì 26 marzo e venerdì 27 marzo 2026: la sospensione inizierà alle ore 21:00 di giovedì e proseguirà fino al termine dei lavori, indicativamente entro le ore 06:00 del mattino successivo.

L’intervento comporterà l’interruzione del servizio nelle seguenti zone:

Passeggiata Trento e Trieste

Passeggiata Cavallotti

Passeggiata Varaldo

Via Tacito

Via Nervia

Via Lamboglia

Via Asse

aree limitrofe

Al ripristino della normale erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di opalescenza dell’acqua, considerati normali in queste circostanze.

Vengono segnalati possibili disagi per i residenti e le attività della zona, con l’invito a organizzarsi per tempo. I gestori del servizio si scusano per l’inconveniente e ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione.