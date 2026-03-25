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Attualità | 25 marzo 2026, 12:30

Ventimiglia, interruzione dell’acqua nella notte tra il 26 e il 27 marzo

Sospensione del servizio per lavori straordinari alla rete idrica: ecco vie e orari interessati

Ventimiglia, interruzione dell’acqua nella notte tra il 26 e il 27 marzo

Ventimiglia si prepara a una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

Lo stop è previsto nella notte tra giovedì 26 marzo e venerdì 27 marzo 2026: la sospensione inizierà alle ore 21:00 di giovedì e proseguirà fino al termine dei lavori, indicativamente entro le ore 06:00 del mattino successivo.

L’intervento comporterà l’interruzione del servizio nelle seguenti zone:

  • Passeggiata Trento e Trieste
  • Passeggiata Cavallotti
  • Passeggiata Varaldo
  • Via Tacito
  • Via Nervia
  • Via Lamboglia
  • Via Asse
  • aree limitrofe

Al ripristino della normale erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di opalescenza dell’acqua, considerati normali in queste circostanze.

Vengono segnalati possibili disagi per i residenti e le attività della zona, con l’invito a organizzarsi per tempo. I gestori del servizio si scusano per l’inconveniente e ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione.

Redazione

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