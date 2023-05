Mostre, cinema all'aperto e concerti: ricco calendario di eventi animerà l'estate di Bordighera (Foto e video)

Tanti eventi animeranno la stagione estiva 2023 della città di Bordighera. "Presentiamo oggi il calendario degli eventi e delle manifestazioni dell'estate 2023. Alle location classiche degli eventi della stagione estiva di Bordighera si affianca quest’anno la Rotonda di Sant’Ampelio, perfetta per la suggestione degli appuntamenti con il jazz e la world music e per il divertimento delle serate con deejay. Gli spazi verdi cittadini si confermano scenografie d’eccezione: i Giardini Winter, Lowe, Monet e a Sasso il Giardino di Irene Brin ospiteranno concerti, incontri letterari e rassegne artistiche. Il centro storico diventerà un museo a cielo aperto per la nuova edizione di Agorà, mentre il lungomare Argentina sarà al centro del programma di attività che animerà luglio ed agosto; l’ex chiesa Anglicana aprirà le sue porte di polo espositivo d’eccellenza per il Salone Internazionale dell’Umorismo" - ha detto il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito durante la presentazione del calendario degli eventi e delle manifestazioni presso la Sala Giunta di Palazzo Garnier.

“Sarà un calendario molto ricco con circa 65 appuntamenti. Il 21 giugno la Festa della musica aprirà il calendario delle manifestazioni estive” - sottolinea l’assessore Melina Rodà - “Si ripeterà il Cinema all’Aperto e BordiJazz dislocato su tutta la città. Tra le novità vi saranno le serate danzanti e la serata per i giovani, la serata dj, che si terrà sulla rotonda per sgravare un po’ i giardini Lowe. Estate con Tenco va a sostituire la rassegna Autore d’Amore con nomi importanti. Sarà un evento di qualità. Torna il Salone dell’Umorismo, che nel 2023 torna con il concorso per i disegnatori professionisti, e il Book Festival, che a fine agosto pone la città al centro del mondo editoriale italiano. Con l’Accademia Balbo vi sarà un’esposizione d’arte come l’anno scorso. Quest’anno abbiamo deciso di supportarli un po’, abbiamo infatti stabilito di aiutare un po’ tutti perché se lo meritano per il loro grande impegno”.

"Parte importante del grande lavoro che abbiamo portato avanti con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e gli operatori secondo la visione condivisa del Piano Strategico del Turismo. Il programma, davvero ricco e variegato, è frutto del giusto equilibrio tra continuità e novità, tra appuntamenti ormai consolidati (i concerti e le grandi rassegne musicali, le serate d'enogastronomia d'eccellenza, l'arte e la cultura) ed altri inediti o al loro secondo anno (le serate danzanti e con deejay, il cinema all'aperto); tra le ambientazioni suggestive che tutti conosciamo (i nostri meravigliosi giardini, l'ex Chiesa Anglicana) e la Rotonda di Sant'Ampelio, che diventa a tutti gli effetti uno dei centri principali dell'estate di Bordighera per la musica" - fa sapere l'assessore alle Manifestazioni - "Consentitemi di ringraziare chi ci ha affiancato nella preparazione del calendario: il Tavolo del Turismo, l'Ufficio Turismo e Cultura di Bordighera, le associazioni e gli artisti. Insieme abbiamo definito un bellissimo programma che saprà coinvolgere e divertire Cittadini ed Ospiti e che sarà nel contempo un concreto strumento di supporto per gli operatori”.

"L’estate di Bordighera è all’insegna delle sette note: dalle voci dei cantautori al jazz, dalla world music alla classica, tante proposte per ogni età e ogni gusto" - svela l'assessore - "Vi saranno grandi rassegne: 'Tous Couleurs' con i suoi echi etnici, 'Bordi Jazz' e la sua suggestione, i concerti di 'E..state con Tenco' grazie alla collaborazione con la Fondazione Club Tenco ETS. L’Orchestra Sinfonica di Bordighera e la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera a luglio e agosto sono in scena ai Giardini Lowe. Tornano Veronica Rudian e la sua magia al pianoforte (16 luglio), Mario Cau (6 agosto) e il Coro Voci e Note (9 settembre) mentre sono tutte da scoprire le serate 'Lowe Music' (4 agosto) e 'Music in the dark' (16 agosto) per un perfetto equilibrio tra tradizione e novità".