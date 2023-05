Raduno vespistico, da Bordighera giro turistico nel Principato di Seborga (Foto)

Un raduno vespistico si terrà domenica prossima a Bordighera. Il motoraduno è organizzato dalla Vespa club Riviera dei Fiori.

“Alle 8:30 vi sarà l’apertura della segreteria e le iscrizioni sul lungomare Argentina presso il Chiosco della musica di Bordighera. Alle 10:30, invece, vi sarà la partenza del giro turistico nel Principato di Seborga. Alle 11 è previsto l’arrivo a Seborga e la sistemazione delle vespe con l'aiuto della Guardia della Corona" - fanno sapere gli organizzatori - “Alle 11:15 verrà organizzata una visita guidata del paese e vi sarà la possibilità di acquisto di souvenir. Alle 12:15 si terrà lo sparo del cannone con la presenza in sede della principessa Nina e di alcuni consiglieri. A seguire verrà offerto un aperitivo. Alle 13 è prevista la partenza per Bordighera e per assaporare il pranzo che verrà preparato dalla Pro Loco".

"Al raduno sono ammessi solo gli iscritti al Vespa Club d'Italia” - sottolineano gli organizzatori - "Vi aspettiamo per passare una giornata con le nostre vespe".