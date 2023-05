Sanremo: incontro di formazione del nuovo portale per la gestione dell'imposta di soggiorno

A seguito dell’adozione da parte del Comune di Sanremo del nuovo portale per la gestione dell'imposta di soggiorno predisposto dalla ditta Abaco S.p.A. da cui dovranno essere trasmesse le comunicazioni a partire dal 2° trimestre 2023 (scadenza 16 luglio), il Servizio Tributi informa che ha invitato i gestori delle strutture ricettive a partecipare all'incontro di formazione del nuovo portale che si terrà in videoconferenza mercoledì 10 maggio alle ore 10 (l’incontro è organizzato in collaborazione con Abaco S.p.A.).