Sanremo: nell’ambito della Settimana Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, vendita piantine di gerani davanti al Centrale

Prendono il via sabato 6 maggio gli eventi nell’ambito della Settimana Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Al Rigole’, davanti al cinema teatro Centrale di Sanremo, dalle 9.30 ad esaurimento fiori, i volontari delle varie componenti - Crocerossine, Giovani e Inclusione Sociale, venderanno al prezzo simbolico di 5 euro, un Geranio per la Croce Rossa, il cui ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di un pc da utilizzare nell’ambito del progetto Sportello d’Argento dedicato ai meno giovani. I gerani, provenienti dall’istituto per l’agricoltura Aicardi, sono ormai diventati il simbolo del comitato matuziano di Croce Rossa nell’ambito della ricorrenza dell’8 maggio, che quest’anno cadrà di lunedì.