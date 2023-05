Percorso di ascolto: Zarbano a Borgo Foce "Anche lo scalo e la spiaggia evidenziano problematiche"

Un percorso di ascolto lungo e articolato quello compiuto da Luciano Zarbano, candidato a sindaco sostenuto dalla lista civica ‘Imperia Senza Padroni’.

“La visita a Borgo Foce, oltre alla voce delle attività – dice Zarbano - ha visto le problematiche inerenti a scalo e spiaggia. Per lo scalo si registra la necessità del rifacimento della pavimentazione dove solo una parte è stata ripristinata mentre la porzione più grande resta dissestata. Per quanto concerne invece la spiaggia il capitolo è decisamente da riscrivere. Da tempo è stata presentata richiesta in merito al livellamento da rifare. Annualmente si procede a ripascimento operazione importante alla luce del rifacimento del moletto che sta sortendo effetti negativi. Pensato per fronteggiare le mareggiate produce in realtà una continua erosione della spiaggia. Il risultato è stato il dimezzamento dei posti sdraio passato da 40 a 20”.

“Chi si occupa del ripascimento – prosegue - era intervenuto con richiesta di modifica del molo in argomento avvalendosi delle ruspe e delle chiatte presenti in occasione di lavori eseguiti nelle vicinanze, ma il tutto è caduto nel vuoto. Senza procedere a un ripascimento strutturale le onde compiono azione erosiva sulla scogliera e non solo. I

“In occasione della stagione estiva – termina Zarbano - viene avanzata richiesta anche di alzare minimamente i decibel per dare spazio alla musica per la promozione del divertimento di abitanti e turisti”.