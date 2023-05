Aromatica, storie, curiosità e nuovi prodotti: a Diano Marina il grande evento dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare

Non solo chef stellati o giovani promesse della cucina, non solo imprenditori illuminati o vecchi lupi del mare della ristorazione, ad “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 5-6-7 maggio) - la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’agroalimentare – partecipano, come ormai tradizione, anche numerose personalità di spicco, vere e proprie star del proprio settore. Tutti saranno protagonisti dei numerosi appuntamenti in programma nell’Area Incontri, anch’essa (come il palco che ospiterà le “esibizioni” degli chef e l’Arena Esperienziale di Assaggia la Liguria) situata in Piazza Martiri della Libertà, di fronte al Palazzo comunale.



Da Federico Guadalupi, agricoltore divulgatore e grande conoscitore della lavanda, titolare dell’azienda agricola Biodiversamente, a Mauro Assandri, mugnaio e master distiller dell’azienda Mulino di Sassello 1830, a Luca Rossi, titolare del Birrificio Elissor, da Marco Donato, titolare dell'azienda Le Delizie del Cupin di Camporosso a Irene Ramos Garcia dell'azienda L'Albero Storto di Apricale, da Fabio Corradi, enologo delle Cantine Maixei di Dolceacqua, a Doriana Fraschiroli, titolare dell’azienda agricola Castellarone di Montalto Ligure, produttrice di piante officinali ed aromatiche tipiche della Valle Argentina, dal presidente provinciale della Lilt prof. Claudio Battaglia, che parlerà di prevenzione, a Marco e Silvia Ravera dell'azienda Rzero di Albenga specializzata nella produzioni di erbe aromatiche e fiori eduli, a Ivano Brunengo (sommelier Fisar) che farà degustare il Vermentino delle cantine Maffone e SanSteva, ad Andrea Parodi titolare dell’azienda Parodi Nutra di Genova Campomorone, da Giulia Ferrari, Vittoria Ferrari, Luca Sasso Ferrari dell'azienda agricola Il Colle di Pieve di Teco, produttori di yogurt di alta qualità, a Nicole Viadana, giovane imprenditrice di Diano Castello, con il suo nuovo Dea Diana Gin, e Fiore Papaleo, esperto di cocktail di Aibes Liguria, a Mauro Allara, titolare di vini Allara di Genova, produttore del “Corochinato” e dell'amaro “Grande Genova”, fino a Paola Migliorini, prof.ssa di agronomia dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che guiderà una tavola rotonda sull’agricoltura del presente e del futuro, a Jonathan Duke dell’allevamento Chiocciole Stellate, a Barbara Vatteone, del laboratorio artigianale La Colombiera di Pietrabruna, specialista della stroscia, agli autori Alessandra Chiappori e Sergio Ascheri, a Cinzia Beccati dell'azienda Liquomar di Torino, a Marco Cappello del consorzio Rb Plant di Albenga, che parlerà dei timi, a Chiara Nervo dell’azienda agricola Davide Nervo di Albenga, che si occupa si oli essenziali e di distillazione, ai soci della Confraternita dell’Ormeasco: tutti hanno un programma preciso, quello di divulgare le proprie idee, le proprie passioni, le proprie produzioni, tutti hanno storie bellissime da raccontare, storie di successi e di fatica, storie di momenti difficili e di passi in avanti, storie di eccellenze.

Storie di eccellenze che si aggiungono a quelle degli 80 espositori, che affolleranno il centro cittadino con le loro produzioni e le specialità agro alimentari.