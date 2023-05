I Carabinieri di Ventimiglia hanno arrestato, in flagranza di reato, uno straniero originario della Somalia che, in stato di palese ubriachezza, disturbava una serie di avventori nei pressi di un supermercato della cittadina intemelia.

I militari lo hanno fermato e portato in caserma per gli accertamenti di rito, in attesa che gli passasse la sbornia.