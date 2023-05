Sanremo: furgone abbandonato per anni e anni, finalmente oggi rimosso da strada Borgo Tinasso (Foto)

Ci sono voluti tanti anni, tra esposti e semplici richieste al Comune ma, alla fine, un furgone in disuso da tempo e di proprietà di una azienda locale, è stato finalmente rimosso, in uno spiazzo all’interno di strada Borgo Tinasso, nella zona di Borgo Opaco.

Gli operai del Comune, sollecitati dal Comando della Polizia Municipale matuziana, sono intervenuti questa mattina per rimuovere il mezzo che, già negli anni scorsi era stato oggetto di rimostranze di chi vive o lavora nella zona.

Negli anni scorsi era stata anche segnalata la presenza di polvere fuoriuscita da alcuni estintori, ma non è bastato per rimuovere il furgone che, oltre ad occupare un’area pubblica utilizzabile da altri, era in condizioni sempre peggiori. Oggi l’intervento e, per questo, arrivano anche i ringraziamenti di un residente, Roberto.

Lo stesso, però, chiede al Comune di far intervenire al più presto Amaie Energia perché, come spesso capita in questi casi, il furgone era anche servito a molti incivili, a nascondere una vera e propria discarica, come si può vedere dalle foto.