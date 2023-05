Tenta di rubare un’auto ad Imperia ma viene fermato immediatamente dai Carabinieri del comando provinciale. Si tratta di un ventenne di origine magrebina, che è stato scoperto dai militari.

Una volta fermato, non contento ha tentato di resistere ai Carabinieri. Per questo, oltre che del reato di tentato furto, è stato incriminato anche per resistenza a pubblico ufficiale.