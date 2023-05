Diano Marina: presunte cene pagate ad 'Aromatica', dura risposta di GM "Mai partecipato, chi ha parlato chieda scusa!"

Mentre si fa piccata la discussione tra opposizione e sindaco Za Garibaldi, sulle presunte cene organizzate nel corso di ‘Aromatica’ e pagate per Amministratori o ‘Gestioni Municipali’, interviene proprio l’amministratore unico della società dianese, Domenico Surace.

“Non ho mai partecipato ad una cena, stellata o meno – dice Surace – e non ho cugini, parenti o affini che abbiano partecipato (a carico di GM) ad una cena, stellata o meno”.

La società evidenzia come, i costi sostenuti da GM nell’ambito delle cene si limitano alle partecipazioni di alcuni invitati, istituzionali o commerciali: “La loro presenza ci onora e gratifica – evidenzia la società - oltre ad essere utile per lo sviluppo delle attività future di ‘Aromatica’ nonché della stessa Diano Marina. Partecipazioni non comprese nelle gratuità fornite dalle attività di ristorazione che organizzano le cene, stellate o meno”.

“Riteniamo estremamente dannoso – evidenzia la GM Spa - il contenuto delle affermazioni rese dai consiglieri di opposizione e chiediamo l’immediata ammissione di scuse da parte di chi ha diffuso e pubblicato tali menzogne e preannuncia che farà ricorso a tutte le azioni che riterrà opportune per tutelarsi”.