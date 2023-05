Percorso di ascolto: interviene il candidato Zarbano (Imperia senza padroni) alle ex ferriere “Situazione preoccupante”

“Tutto molto bello”. Era un classico della dialettica del grande Bruno Pizzul quando commentava le partite della Nazionale.

“Nella realtà cittadina spesso così non è. Il nostro percorso di ascolto – evidenzia Luciano Zarbano, candidato Sindaco sostenuto dalla lista civica ‘Imperia Senza Padroni’ che ha fatto tappa alle ex Ferriere, uno dei quartieri principali del capoluogo - . Un autentico tour che ha coinvolto esercenti e abitanti facendo emergere il quadro di un popoloso spaccato cittadino dai connotati di terra di nessuno e dalla grande trascuratezza”.

“Partendo dai miasmi provenienti dal depuratore – prosegue - è stata evidenziata la problematica inerente al parcheggio selvaggio che sovente ostacola il transito di mamme con passeggini a bordo strada, poi la sporcizia, constatabile a occhio nudo, il pessimo fondo stradale, miasmi provenienti dai tombini e la presenza di moltissimi ratti”.

“Una situazione triste – dichiarano i residenti che in alcuni casi hanno anche attività in loco – i marciapiedi sono in uno stato pietoso e registriamo difficoltà per la mobilità di disabili e anziani. Per quanto concerne la sicurezza, resta elevata la pericolosità sul vicino Lungomare Vespucci dove si verificano troppi sinistri. Lamentiamo anche tasse insostenibili: quelle inerenti alle insegne delle nostre attività e una Tari spropositata in rapporto ai rifiuti prodotti che sono solo cartone e una ridotta quantità di plastica dovuta agli imballaggi di consegna della merce ordinata. In ultimo anche apprensione, per alcuni commercianti, per il futuro alla luce dell'apertura del centro commerciale”.