Imperia Rinasce in visita a Borgo San Moro, le proposte del candidato Ivan Bracco per il quartiere

“Continua il nostro viaggio per i quartieri della città per dialogare con gli abitanti. Ci siamo recati, insieme al nostro candidato sindaco Ivan Bracco, in Borgo San Moro, una zona viva e accogliente nel cuore di Imperia, ricca di piccole attività commerciali di ogni genere”.

Così intervengono dal comitato di 'Imperia Rinasce' a seguito di un sopralluogo nella zona di Borgo San Moro.

Aggiungono da 'Imperia Rinasce': “Via Trento è sicuramente la zona che più ha sofferto le conseguenze legate ai lavori per la costruzione della ciclabile, iniziati nel periodo natalizio e tuttora in corso. I commercianti sono stati penalizzati soprattutto dalla drastica diminuzione dei parcheggi, che non verranno ripristinati neanche dopo la fine dei cantieri. Infatti, abbiamo appreso che il progetto finale prevede di lasciare i parcheggi paralleli alla strada e quindi in numero ridotto. Inutile dire che questo danneggerà ulteriormente le piccole attività della zona, già in sofferenza e che, a differenza di supermercati o centri commerciali, non hanno a disposizione grandi parcheggi propri. Riteniamo che una zona così vivace vada protetta e supportata ad ogni costo. In primo luogo, è necessario ripristinare i parcheggi a spina di pesce in Via Trento e tra questi introdurne alcuni liberi a rotazione davanti agli esercizi. Si potrebbe cercare anche un accordo con la curia affinché metta a disposizione stabilmente il campo che ora ha lasciato che venisse adibito a parcheggio, affinché possa essere utilizzato soprattutto dai residenti. Infine, pensando a progetto più ampio di sviluppo commerciale e turistico, in vista dell’apertura del nuovo tratto di ciclabile, proponiamo di organizzare giornate pedonali con manifestazioni che coinvolgano anche la limitrofa zona delle Ferriere. Infine, nell’ottica di rendere più vivibile il quartiere, bisognerebbe sistemare in modo definitivo Strada Privata Dottor Gazzano, che anche se appena asfaltata è probabile venga di nuovo distrutta dai pini, le cui radici hanno sollevato l’asfalto in più punti. In questa via, che porta alla Clinica Sant’Anna e alla scuola edile sarebbe utile introdurre un percorso pedonale a raso delimitato da strisce. Per cambiare il futuro della nostra città il primo passo è andare a votare”.