Alleanza Verdi-Sinistra Italiana sostiene “Insieme” e il candidato Sindaco Giuseppe Trucchi

L’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, esprime il suo pieno sostegno, alla elezioni amministrative di Bordighera, alla lista “Insieme” con candidato Sindaco Giuseppe Trucchi.

“Riteniamo che la lista civica di centro sinistra ‘Insieme’ – dicono Corrado Ramella (Sinistra Italiana) e Rudy Valfiorito (Europa Verde) - sostenuta dal campo largo dei partiti del centrosinistra, sia la lista che meglio di altre possa esprimere una seria alternativa alle modalità con cui Bordighera è stata amministrata negli ultimi dieci anni e l’unica in grado di affrontare concretamente alcune criticità della nostra città. Ritroviamo nel programma di ‘Insieme’ i temi per noi maggiormente rilevanti per il futuro di Bordighera. Fra questi in primo luogo la sostenibilità ambientale. che deve essere, per noi, il filo conduttore dell’azione amministrativa sul piano ambientale vero e proprio (tutela del verde pubblico e del patrimonio arboreo, consolidamento e miglioramento della raccolta differenziata, pulizia delle spiagge, attenzione alla qualità del nostro mare e tutela dell’area di Sant’Ampelio (scogliera e fauna e flora marina), difesa e cura del patrimonio boschivo del Montenero), ma anche riguardo alle scelte urbanistiche, alle politiche di rilancio del turismo, alle scelte culturali ed educative. Più nello specifico sosteniamo con forza l’idea di un recupero sul piano agricolo e botanico del palmeto storico del Vallone del Sasso, un’unicità storico-botanica da valorizzare anche attraverso un museo etnografico che racconti l’economia in passato ad esso collegata e la tradizione del ‘palmurelo’.”

“Condividiamo l’impegno – proseguono - in riferimento al futuro piano urbanistico, a limitare al massimo il consumo di suolo e a puntare sulla ristrutturazione dell’esistente. Come alleanza Verdi e Sinistra Italiana consideriamo primario l’impegno per la cultura e il ripristino di una tradizione culturale di qualità che ha sempre visto in passato la città in prima fila e che ora ha perso gran parte di queste caratteristiche. Altrettanto importante è l’impegno di ‘Insieme’ e nostro per la difesa della sanità pubblica e della nostra struttura ospedaliera, anche di fronte alle criticità della privatizzazione del Saint Charles voluta dalla Regione e avallata dall’amministrazione uscente, e per il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria territoriale”.

“Infine, ma non meno importante – terminano - è per noi l’attenzione alle esigenze delle giovani generazioni ed in particolare alla creazione di spazi educativi, ricreativi e formativi per giovani, attualmente assolutamente insufficienti e che potrebbero essere realizzati con la ristrutturazione (mai iniziata) del Park Hotel. Come Alleanza Verdi e Sinistra Italiana troviamo estremamente contraddittorio da parte dell’amministrazione non avere alcuna progettualità per i giovani, salvo poi lamentarsi di alcune intemperanze e situazioni di disagio, affrontate in modo riduttivo solo sotto il profilo del controllo. Siamo convinti che con ‘Insieme’ e il suo candidato Sindaco, Giuseppe Trucchi, si possa avviare una nuova stagione per la città e nel rapporto cittadini-amministrazione”.