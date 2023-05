Ventimiglia: il ‘Fermi-Polo-Montale’ sul Mediterraneo, il Dirigente Costanza porta gli alunni in crociera (Foto)

Si è svolto la settimana scorsa il viaggio di istruzione dell’Istituto ‘Fermi-Polo-Montale’ di Ventimiglia, partito a bordo della Costa Smeralda, alla volta del Mediterraneo.

111 studenti del triennio accompagnati dalla Preside Antonella Costanza e da 8 docenti (Antonio Gallo, Eleonora Cafici, Maurizio Bosio, Paola Galano, Valentina Giraudo, Paola Guida, Stefania Naso, Francesca Ugo) sono partiti da Savona per 8 giorni con destinazione Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia.

La motivazione didattica prevedeva il miglioramento del livello di socializzazione tra gli studenti, il consolidamento dell’adattamento alla vita di gruppo, lo sviluppo del senso di responsabilità e di autonomia, il collegamento tra l’istituzione scolastica e le risorse turistiche italiane ed europee, obiettivi ampiamente raggiunti. A Marsiglia gli alunni hanno potuto visitare Le Panier, il centro storico di Marsiglia, con il complesso di Vieille Charité, arrivando fino al punto panoramico della basilica di Notre Dame de la Garde, che domina la città.

A Barcellona i ragazzi hanno potuto ammirare moltissime attrattive turistiche come la Rambla, Barceloneta Beach, il Barrio Gotico, il mercato della Boqueria, Casa Batllo e la Sagrada Familia dell’architetto Anthoni Gaudì. A Palma di Maiorca il gruppo si è diretto prevalentemente verso il centro storico attorno a Placa Major e al lungomare soleggiato del capoluogo delle isole Baleari.

A Palermo gli studenti hanno potuto osservare il Teatro Massimo, il Teatro Politeama, Piazza Quattro Canti (Piazza Vigliena), Piazza della Vergogna con San Giovanni degli Eremiti, tipico esempio di arte bizantina, con richiami arabo-normanni. Non poteva mancare una visita in via Notarbartolo all’Albero di Falcone. Inoltre gli alunni hanno potuto gustare le delizie della gastronomia palermitana, pranzando dal famoso ‘Dainotti Street Food’ al Mercato del Capo.

A Civitavecchia, infine, il gruppo ha visitato la passeggiata a mare, con la statua del ‘Bacio della memoria di un porto’, il famoso bacio tra il marinaio e l’infermiera, ma anche il Forte Michelangelo e la Fontana del Vanvitelli.

Le escursioni a terra sono state organizzate dagli alunni stessi nel corso dei mesi precedenti, coadiuvati dal team ‘Viaggi di Istruzione’ di istituto e dai docenti di indirizzo.