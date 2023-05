Sanremo: ancora incassi in ascesa per il Casinò matuziano, + 52,4% rispetto ai primi quattro mesi del 2022

Anche il mese di aprile si è concluso per il Casino con un introito che non si registrava da tempo. Merito delle vacanze pasquali, del ponte del 25 aprile e del primo maggio, delle iniziative di intrattenimento, tra cui anche l'inizio dell'atteso torneo di Poker IPO a montepremi garantito da un milione di euro, sono stati introitati € 4,5 milioni, con un surplus percentuale del 46% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri ottenuti pur registrando il montepremi mensile delle vincite più alto di sempre: ben un milione di euro suddivisi in 106 super jackpot del valore superiore a € 5.000. Il più ricco ha raggiunto € 42.000, centrato da un cliente del centro Italia. In quattro mesi sono stati erogati premi ( superiori a € 5.000) per complessivi € 3,4 milioni.

L'incasso annuale 2023 si attesta a più di 16,6 milioni di euro, risultato che evidenzia l’incremento percentuale del 52,4% rispetto ai primi quattro mesi del 2022 con un “tesoretto” pari a € 5,7 milioni. In costante aumento anche le presenze. Sono stati più di 62.600 i giocatori che hanno affollato le sale tra affezionati clienti, turisti e ospiti occasionali. Sono in crescita sia i Giochi tradizionali, che in questo primi 4 mesi hanno incassato € 3,3 milioni, ( + 117%) sia le slot machines che hanno ottenuto, dall'inizio dell'anno, € 13,2 milioni (+ 41,6%), di cui € 3,4 milioni realizzati ad aprile.

Sino al 9 maggio il Casinò respira grande poker. Si stanno svolgendo i tornei e le sfide legate all'IPO 2023, Italian Poker Open a montepremi garantito, che ha registrato e sta registrando numeri altissimi nelle sale del Casinò e nelle strutture ricettive e commerciali del territorio.

Afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: «Stiamo vivendo un momento turistico veramente importante, di forte crescita, e questo si riflette nei risultati lusinghieri del Casinò. Anche aprile, che è stato un mese eccezionale per afflussi turistici con i ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio ed eventi molto importanti in calendario a fare da traino, ha visto la Casa da Gioco registrare incassi record. Sono molto soddisfatto e ringrazio tutti i dipendenti, il Cda uscente e rivolgo un in bocca al lupo al nuovo consiglio di amministrazione».

Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo, dott. Gian Carlo Ghinamo: «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e soprattutto di aver dispensato importanti vincite ai tanti clienti che ci hanno visitato numerosissimi. Diamo, altresì, il benvenuto a tutti i players che stanno vivendo l'emozione di questo importante torneo e dei suoi satelliti. Torna ancora una volta il grande poker internazionale. Ringrazio i componenti del precedente Cda, dott.sa Barbara Biale e avv. Adriano Battistotti, con cui abbiamo condiviso scelte strategiche ed organizzative importanti ed auguro buon lavoro ai nuovi componenti, avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita e a tutta la squadra Casinò, grandemente impegnata, come sempre, ad offrire un prodotto di accoglienza ed intrattenimento di grande qualità».