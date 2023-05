Laboratori del gusto delle antiche vie del sale: cucina senza fornelli, bouquet ai carciofi e sale ligure protagonisti fior d’albenga

Grande successo per i laboratori didattici della kermesse della ‘Città delle Torri’ dedicati al carciofo, con le performance dell’artista dei bouquet vegetali Carla Simondo e dello chef Renato Grasso, nell’ambito della presentazione delle ‘Antiche Vie del Sale’.

Grande successo, nonostante il tempo, per l’evento di Fior d’Albenga dedicato alle Antiche Vie del Sale e ai progetti di valorizzazione dell’entroterra e delle sue eccellenze: dalle valenze storico-artiche a quelle enogastronomiche. A dialogare con Stefano Pezzini conduttore del laboratorio, sulle valenze enogastronomiche e turistiche dell’entroterra, Alessandro Navone Presidente dell’associazione dei comuni delle Antiche Vie del Sale, Franco Laureri responsabile della campagna di comunicazione “le strade del mare”e il vicesindaco di Borghetto d’Arroscia Gian Carlo Cacciò.

L’occasione ha messo in evidenza lo straordinario patrimonio di saperi e sapori custoditi dalle piccole comunità attraversate “dall’oro bianco” e come questi valori siano al centro del progetto di comunicazione, che l’associazione dei comuni presieduta da Alessandro Navone, propone dall’estate 2022 con educational e manifestazioni finalizzati alla promozione delle eccellenze della Liguria di là dal mare. Il Laboratorio ha visto relatori e pubblico coinvolti nelle performance del Maestro di cucina Renato Grasso e dell’artista Carla Simondo, con la realizzazione di tre bouquet-ricetta e nella preparazione delle insalate a base di carciofo con protagonista “Il Sale Della Liguria”. Oltre alla degustazione delle tre ricette, presentate in versione “finger food” sul pane di Gavenola, a tutti gli intervenuti è stata regalata una speciale confezione dedicata a “fior d’Albenga” del sale aromatizzato.

“Questa importante vetrina – afferma Alessandro Navone Presidente delle Antiche Vie del Sale – rappresenta una grande opportunità per i piccoli comuni della nostra associazione, un’occasione per comunicare ai tanti turisti che frequentano questa manifestazione che esiste anche il “mare verde della Liguria” che rappresenta, a mio parere, il vero valore aggiunto dell’offerta della nostra Regione. Un patrimonio di tutti i liguri e da mettere a sistema per rilanciare il nostro turismo”.

Anche Franco Laureri, da sempre impegnato a promuovere il binomio costa-entroterra, nei suoi interventi ha rilevato come le straordinarie eccellenze enogastronomiche delle valli alle spalle di questo comprensorio turistico, trasformate in prodotti esperienziali, possono dare significato al termine destagionalizzare. L’evento, coordinato dall’event manager Monica Cavalleri, è stato realizzato nell’ambito della manifestazione Fior d’Albenga e grazie alla collaborazione con: L’Ortofrutticola di Albenga , Il Pastificio Fratelli Porro - Pornassio, Il Panificio Cacciò di Gavenola, L’Azienda Agricola “Le Roveri”- Albenga, L’Azienda Agricola Andrea Vio - Albenga e Olio Raineri Imperia.