'Cross Country Urbano' con 'Sanremo Bike School' e 'SanremoOutdoor': domenica nuova tappa a Bordighera

Continua il “Cross Country Urbano” organizzato in collaborazione con “Sanremo Bike School” e “Sanremooutdoor”: 8 tappe in altrettanti comuni e borghi del ponente ligure, in un circuito che vede anche l’importante collaborazione del Piemonte, con una data a Limone.

Domenica prossima sarà la volta di Bordighera:

- ore 7.30-8.30, parcheggio Bordighera Alta – piazza E. De Amicis: accoglienza atleti biciclette muscolari e elettriche consegna numeri atleti già iscritti on-line (nuove iscrizioni possibili solo con consegna di copia del certificato medico sportivo per attività agonistica emesso per il “ciclismo” in corso di validità)

- ore 9 e ore 11: partenza biciclette muscolari e elettriche

- ore 13: premiazioni

Regolamento generale disponibile su www.sanremobikeschool.eu. Il format delle gare prevede un’ora di gara più un giro, su tracciato prevalentemente cittadino a cui, a seconda delle necessità, potrebbero essere inseriti anche tratti sterrati.

Nello stilare la classifica del challenge si terrà conto di uno scarto (peggior risultato ritiro o mancata partecipazione). Quindi la classifica terrà conto di 7 risultati utili su 8. In caso di parità verrà valutata l’entità dello scarto (si terrà conto del migliore risultato).