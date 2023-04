Sanremo: diffuse falsità sulla famiglia di una vittima del 'Bataclan', condanna definitiva per Rosario Marcianò

Al termine di una lunga vicenda giudiziaria è stato condannato il sanremese Rosario Marcianò. L’uomo era stato accusato di aver diffuso falsità nei confronti della famiglia di Valeria Solesin, una delle vittime dell’attentato terroristico al Bataclan di Parigi nel novembre del 2015.

Marcianò venne condannato in primo grado nel 2021 e, in appello l’anno dopo a Genova, tentò di ribaltare la situazione facendo ricorso in Cassazione, ma senza successo. Mercoledì scorso ha ricevuto la notifica del mandato di carcerazione a dodici 12 mesi di reclusione.

Per Marcianò ora la pena rimane sospesa per 30 giorni, durante i quali potrà presentare domanda per le ‘misure alternative’ alla detenzione anche se la decisione sull’accoglimento della richiesta sarà presa dal Giudice di sorveglianza. Potrebbe decidere di concedere i domiciliari oppure il carcere.

Sicuramente Marcianò, attraverso i suoi canali social non potrà più intervenire ma i suoi blog potranno essere ancora gestiti dagli usuali amministratori. Lo stesso Marcianò, proprio per far fronte alle spese per la richiesta delle ‘misure alternative’ e per pagare le parcelle relative agli altri procedimenti penali attualmente in corso, ha addirittura lanciato una richiesta di fondi attraverso una sottoscrizione.