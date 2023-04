Riviera Trasporti assume personale per attività di pulizia e rifornimento autobus e mansioni di supporto

Sono in scadenza i termini per l’invio della domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di personale in Riviera Trasporti per attività di pulizia e rifornimento autobus e mansioni di supporto all’esercizio. Tra i requisiti di ammissione, indicati nell’art. 2 dell’avviso di selezione, è previsto il possesso della patente di categoria D con CQC persone.