Sanremo: i tifosi del Basilea in città per seguire il match di Nizza, in piazza Borea D'Olmo un maxischermo (Foto e Video)

I tifosi del Basilea potrebbero seguire il match della loro squadra del cuore da piazza Borea D’Olmo a Sanremo. Dopo aver trascorso il pomeriggio nella città dei fiori (QUI) e, soprattutto dopo aver bevuto fiumi di birra nei diversi bar, hanno cenato e ora si stanno radunando nella centralissima piazza a due passi dal teatro Ariston.

Per ora la situazione è tranquilla, anche grazie alla massiccia presenza di Polizia e Carabinieri in assetto anti sommossa. Gli agenti e i militari stanno controllando ogni zona del centro cittadino, per il timore di eventuali problemi di ordine pubblico, sia nel caso in cui la formazione elvetica passasse il turno nei quarti di finale di Conference League, sia che dovesse essere eliminata dal Nizza.

I tifosi rossoblu svizzeri hanno a disposizione un proiettore alimentato da un gruppo elettrogeno e sono intenzionati a vedere il match tutti insieme. In alcuni locali del centro è stato anche esposto il cartello, nel quale viene evidenziata la trasmissione sui maxischermi del match che si gioca all'Allianz Riviera di Nizza.

Il controllo delle forze dell’ordine proseguirà tutta la sera, fino a quando i supporters elvetici risaliranno sui 19 pullman e sulle vetture con i quali sono arrivati prima al confine dove sono stati bloccati dalle autorità francesi e, quindi, a Sanremo.

(Foto e Video di Tonino Bonomo)