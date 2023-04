Imperia: cittadini segnalano riversamento fognario nel torrente Caramagna, Bracco "Situazione precaria e miasmi"

Il candidato sindaco a Imperia, Ivan Bracco, ha effettuato un sopralluogo a Caramagna per verificare la presenza di un riversamento fognario nel torrente. Un problema segnalato da numerosi cittadini, all’altezza dell’ex-asilo.



"Ho appurato personalmente che la condizione igienico sanitaria è precaria anche per i forti miasmi. La situazione è vergognosa, soprattutto perché sono appena terminati i lavori, ma come al solito ci viene da chiedere quale sia la cura con cui sono stati effettuati" - denuncia Bracco.