Elezioni: nel programma di 'Imperia Rinasce' un taxi di paese per evitare l'isolamento delle frazioni

Prosegue l’illustrazione del programma di ‘Imperia Rinasce’, presentato per le prossime elezioni Amministrative della città capoluogo.

“Ci soffermiamo – evidenzia no dalla lista che sostiene la candidatura di Ivan Bracco - su un punto fondamentale ovvero quello riguardante le frazioni. Siamo andati a visitarle e abbiamo riscontrato gravi disservizi che le accomunano: sono le zone che più risentono del malfunzionamento dei trasporti pubblici; spesso mancano i parcheggi; l’illuminazione è scarsa e le strade, soprattutto quelle interne e quelle interpoderali di accesso ai fondi agricoli, sono trascurate. Un’ulteriore urgenza su cui si deve intervenire è il controllo e convogliamento delle acque piovane per evitare che le vie dei paesi si allaghino”.

“Per limitare l’isolamento causato dalle carenze dei trasporti pubblici abbiamo pensato a un ‘taxi di paese’ – prosegue IR - un servizio basato sulla collaborazione tra il Comune e i taxi, che preveda corse a una tariffa agevolata per l’utente fino a stazioni concordate meglio servite dai mezzi pubblici. La nostra proposta è quella di recuperare le frazioni e valorizzare il loro patrimonio, con un progetto che riscopra il ‘tesoro dimenticato di Imperia’. L’idea è quella di ristrutturare i borghi e le strade e creare percorsi turistici che colleghino l’entroterra, con lo sviluppo di una rete di attività ricettive e di ristorazione e la valorizzazione come punto di interesse turistico delle strutture religiose. Lo scopo complessivo del progetto è quello di creare un percorso ciclopedonale che colleghi la pista ciclabile della città a tutti gli ex-comuni che formano Imperia, con un itinerario turistico ciclabile di 50 km tra gli ulivi secolari e le chiese millenarie. Il percorso potrebbe anche espandersi, lungo la Via del Sale, fino alle Langhe”.