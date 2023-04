Ventimiglia: successo per la XXI edizione della 'Passeggiata di Primavera' del Club Alpino Italiano (foto)

Anche quest’anno si è tenuta oggi, domenica 16 aprile 2023, la tradizionale Passeggiata di Primavera, giunta alla XXI edizione, organizzata Club Alpino Italiano, Sezione di Ventimiglia.

“Alla partenza da Piazza Marconi – si spiega nel comunicato -, questa mattina alle 9.30, ben 250 partecipanti di tutte le età che hanno percorso i 10 km della passeggiata lungo le strade della città vecchia ed i sentieri dell’entroterra, attraversando le frazioni di Ville, San Lorenzo e a San Bernardo.

All’arrivo in Piazza San Michele la premiazione del primo classificato: Claudio Ferrua (con un tempo di 1h. e 10 min), del secondo classificato - prima del gruppo donne - Piera Parodi (1h e 20 min) e del primo dei ragazzi: Gianluca Gepponi, di anni 10, con un tempo di1h e 55. Premiato anche il gruppo dei ‘Promeneurs de Saint Agnes’, intervenuto particolarmente numeroso all’evento.

Il CAI Ventimiglia ringrazia tutti partecipanti che sono accorsi così numerosi ed i vari enti, sponsor, gruppi e comitati che hanno appoggiato la manifestazione, in particolare il Gruppo Alpini e la Croce Rossa per la fattiva collaborazione. Il CAI vi aspetta per le prossime passeggiate ed escursioni che potrete scoprire seguendo la nostra pagina Facebook: Cai Ventimiglia”.