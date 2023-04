Bordighera alle amministrative, Ingenito presenta la sua squadra: "I cittadini chiedono continuità" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, oggi, al Cinema Olimpia ha presentato i componenti della squadra e il programma elettorale della lista “Bordighera Vince”.

L’attuale sindaco della città delle palme ha infatti deciso di ricandidarsi con la lista “Bordighera Vince” alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e 15 maggio. "Una candidatura nel segno della continuità per proseguire il percorso intrapreso nel 2018 e conseguire nuovi concreti risultati per lo sviluppo economico e sociale di Bordighera” - ha detto il candidato sindaco Vittorio Ingenito - "E’ una squadra rinnovata quella di Bordighera Vince sulla base dell'esperienza più che positiva degli ultimi cinque anni. Con il supporto dei partiti di centrodestra abbiamo deciso di riproporre questa squadra con nuove esperienze, nuove capacità e nuove professionalità per fare in modo che Bordighera possa continuare ad essere ancora più bella e più competitiva anche da un punto di vista turistico”.

LE INTERVISTE

“Tra gli obiettivi di mandato 2023-2028: portare avanti le opere pubbliche in corso attualmente" - sottolinea il candidato sindaco Vittorio Ingenito - "Ambiente, sanità, opere pubbliche, manutenzioni del verde pubblico e, poi, naturalmente turismo, sono davvero tanti punti su cui poter riflettere. Abbiamo lavorato con le associazioni di categoria coi cittadini e dopo tanti incontri abbiamo elaborato questo programma che crediamo possa davvero dare la continuità di governo di cui questa città ha bisogno per i prossimi cinque anni. Quindi ci prepariamo a questa campagna elettorale partendo proprio dalla necessità di ascoltare tutti i cittadini per poi arrivare a delle soluzioni condivise e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi".

Per l'occasione erano presenti anche dei rappresentanti dei partiti di centrodestra che sostengono Vittorio Ingenito e pure il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. Il senatore Gianni Berrino (Fdi) ha dichiarato: "Sono felice di essere oggi qua, a sostenere il sindaco uscente che si è ricandidato a sindaco. Fratelli d'Italia sostiene ufficialmente questa lista con tre candidati al suo interno, anche qua Bordighera, dove abbiamo ricostituito il centrodestra unito, sia pure all'interno di una lista civica. Siamo certi che dopo i cinque anni di grande impegno del sindaco Ingenito ce ne saranno altri cinque ancora migliori. Bordighera è una città importante al di là delle sue dimensioni per il turismo del Ponente Ligure. Siamo certi che il continuo rilancio di Bordighera servirà son solo a Bordighera stessa ma a tutta la provincia di Imperia".

"È un progetto civico" - ha affermato l'assessore regionale Marco Scajola (Cambiamo) - "Riteniamo che ci sia bisogno di mettere al centro le persone che lavorano e che fanno gli interessi della propria comunità. Quindi, riteniamo che l'amministrazione uscente abbia ben lavorato, abbia lavorato il sindaco uscente Ingenito, abbiano ben lavorato i suoi assessori che hanno fatto un grande gioco di squadra. Abbiamo anche collaborato molto con Regione Liguria e portato avanti molti progetti e molti interventi, quindi siamo contenti di essere qua e vedere anche un'unione di intenti, una coalizione compatta. In bocca al lupo a Vittorio Ingenito e alla sua squadra".

"Il sindaco Ingenito è una persona che ha dimostrato coi fatti di essere un ottimo sindaco" - è il pensiero del sottosegretario alle Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi - "Noi l'abbiamo sempre aiutato e gli siamo stati vicini per cinque anni. Oggi siamo qua per la sua riconferma. Il fatto che si sia ampliata la compagine di maggioranza è la dimostrazione che quando si lavora bene, poi, i risultati arrivano e credo che questa campagna elettorale sarà importante per dare continuità a Bordighera ma anche per rilanciarla negli investimenti turistici e per garantire ai residenti tutta una serie di servizi necessari per vivere a Bordighera pure durante il periodo invernale".

La squadra che accompagnerà Vittorio Ingenito sarà formata da Stefano Gnutti, farmacista di 53 anni; Marco Laganà, imprenditore di 40 anni; Mauro Bozzarelli, pensionato di 55 anni; Laura Pastore, commerciante di 64 anni; Walter Sorriento, agente della polizia locale di 45 anni; Gianluca Gazzano, elettricista di 49 anni; Melina Rodà, libera professionista di 60 anni; Marzia Baldassarre, avvocato di 49 anni; Martina Sferrazza, impiegata di 32 anni; Massimiliano Di Vito, ristoratore di 45 anni; Vincenzo Caputo (Savino), consulente finanziario di 43 anni; Franco Biamonti, medico di 72 anni; Barbara Bonavia, segretaria di 60 anni; Giovanni Allavena, pensionato Coldiretti di 72 anni; Diego Soreca, vigile del fuoco di 58 anni, e Silvana Denaro, docente di 60 anni.

A questo link il programma della lista “Bordighera Vince”