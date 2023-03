“Bordighera vince” presenta i 16 candidati per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio

Una squadra rinnovata che fa tesoro della positiva esperienza accumulata in questi 5 anni di amministrazione civica, con oltre 33 milioni di opere pubbliche realizzate.

Partendo dall’impegno profuso dagli otto consiglieri attualmente in carica, la lista di ‘Bordighera Vince’ si arricchisce di nuove professionalità e idee per contribuire agli obbiettivi di ammodernamento della città che rendono Bordighera sempre più un luogo dove la qualità di vita è elevata, i servizi efficienti e le infrastrutture rinnovate.

“In questo processo di riqualificazione decisivo per la nostra città – evidenzia il Sindaco Ingenito - non ci sono barriere o steccati ma aggregazioni per costruire una squadra più forte ben sapendo che l’insieme di nuove forze aiutano a perseguire gli importanti obiettivi che ‘Bordighera Vince’ condividerà con i cittadini”.

Progetti, obiettivi, squadra saranno presentati sabato 15 aprile alle 17.15, al Cinema Olimpia di Bordighera con la presentazione ufficiale dei candidati e del programma.

Stefano Gnutti - Farmacista – 53 anni

Marco Laganà - Imprenditore – 40 anni

Mauro Bozzarelli – Pensionato – 55 anni

Laura Pastore – Commerciante – 64 anni

Walter Sorriento - Agente Polizia Locale – 45 anni

Gianluca Gazzano – Elettricista – 49 anni

Melina Rodà - Libera Professionista – 60 anni

Marzia Baldassarre – Avvocato – 49 anni

Martina Sferrazza – Impiegata – 32 anni

Massimiliano Di Vito – Ristoratore – 45 anni

Vincenzo Caputo (Savino) - Consulente finanziario – 43 anni

Franco Biamonti – Medico – 72 anni

Barbara Bonavia – Segretaria – 60 anni

Giovanni Allavena - Pensionato Coldiretti – 72 anni

Diego Soreca - Vigile del fuoco – 58 anni

Silvana Denaro - Docente – 60 anni