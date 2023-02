Bordighera: il Sindaco Ingenito conferma la sua ricandidatura con il sostegno di Lega, Fratelli d'Italia, Cambiamo e Forza Italia

"In questi ultimi anni Bordighera ha scelto una strada di innovazione e cambiamento che non dobbiamo interrompere, per il bene dei cittadini e della città. Opere pubbliche, ambiente, rigenerazione urbana, sicurezza, turismo sono settori dove ci sono stati risultati importanti e di rilievo. Il ritorno degli investimenti privati è un’ulteriore conferma della ritrovata attrattività della nostra città".

Sono le parole di Vittorio Ingenito, Sindaco della città delle palme che confermano la sua nuova candidatura alla guida di Bordighera. "Siamo certi di poter fare ancora molto per continuare il percorso di sviluppo e miglioramento intrapreso nel giugno 2018 e per questo abbiamo deciso di impegnarci in una nuova campagna elettorale per condividere con i cittadini programmi e obiettivi. 'Bordighera Vince' - prosegue - si conferma forza civica moderata di centrodestra e si arricchisce del sostegno e del contributo di tutti i partiti dell’attuale coalizione di governo nazionale e regionale, che hanno scelto di convergere su un’unica lista e su un unico programma condiviso, affinché il lavoro fatto per Bordighera possa trovare nuove e ulteriori possibilità di sviluppo. Una comune radice culturale e di valori oltre a una visione condivisa del futuro della nostra Bordighera, ci consentirà di essere più forti per ottenere nuove risorse, nuove professionalità, nuove competenze che si uniscono a una squadra che punta a raggiungere obiettivi ancora più importanti e ambiziosi restituendo a Bordighera il ruolo che merita".

Ingenito conferma quindi la sua candidatura e anche il sostegno di Lega, Forza Italia, Cambiamo e Fratelli d'Italia. "Molti di noi hanno rinunciato a legittime ambizioni per il bene della città - termina - e a loro va il nostro ringraziamento: l'unione di tutto il centrodestra, consente di tracciare un futuro per la comunità bordigotta giustamente, forte, moderno e solidale. Affrontarlo tutti uniti ci darà ancora più slancio, passione, entusiasmo".