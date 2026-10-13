Ventimiglia, proroga al 16 novembre 2026 per la definizione agevolata dei tributi locali

Su iniziativa promossa dal Sindaco Flavio Di Muro congiuntamente all’Assessore ai Tributi Adriano Catalano, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di adesione alla Definizione Agevolata dei tributi locali. La nuova scadenza è fissata al 16 novembre 2026.

Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione a seguito delle interruzioni del servizio e delle anomalie tecniche che hanno interessato la piattaforma digitale dell’Ente nei giorni immediatamente precedenti la scadenza originaria, impedendo a diversi utenti di completare tempestivamente la procedura telematica. La decisione mira a garantire ai contribuenti interessati condizioni adeguate per regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e tutela del contribuente sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

I primi numeri della Definizione Agevolata indicano che dall’8 settembre 2026, data di apertura del portale telematico sul sito istituzionale del Comune, al 7 ottobre 2026, sono pervenute e sono state lavorate 198 posizioni. I dati testimoniano l’interesse dei cittadini verso lo strumento che consente di affrontare le pendenze tributarie secondo le modalità previste dal provvedimento comunale.

Si ricorda che possono aderire alla Definizione Agevolata i contribuenti, persone fisiche e società, che abbiano ricevuto un provvedimento di accertamento o contestazione per omesso o parziale pagamento relativo all’IMU o alla Tassa Rifiuti (TARSU, TARES e TARI), notificato entro il 31 dicembre 2024.

Per agevolare i cittadini e ridurre ulteriormente i disagi, le istanze possono essere presentate attraverso due diverse modalità. La prima consiste nell'accesso al portale dell’Ente collegandosi al sito www.comune.ventimiglia.im.it o alla piattaforma dedicata e accedendo tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). La seconda opzione prevede l'invio tramite posta elettronica ordinaria della domanda, corredata da un documento d’identità in corso di validità, all’indirizzo dedicato definizioneagevolata@sorit.it.

La nuova scadenza del 16 novembre 2026 offre dunque ai contribuenti interessati un ulteriore periodo di tempo per presentare la propria istanza e regolarizzare la propria posizione.