Elezioni, il presidente della Regione Toti fa tappa a Bordighera per sostenere Ingenito (Foto e video)

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti fa tappa a Bordighera per mostrare il suo appoggio al sindaco uscente Vittorio Ingenito che ha deciso di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e il 15 maggio.

Al ristorante La Reserve il governatore ligure è stato accolto dall’attuale primo cittadino e dalla sua lista “Bordighera Vince”, che è stata presentata ufficialmente ieri al cinema Olimpia.

LE INTERVISTE

"Siamo qua - dichiara presidente Toti - per sostenere una amministrazione con la quale abbiamo lavorato molto ha lavorato bene. Bordighera non solo per i cittadini che la abitano è uno dei Comuni più importanti della nostra offerta turistica con infrastrutture importanti come il porto, con una riqualificazione urbanistica ed edilizia importante è che sta trainando un pezzo del Ponente Ligure. Certamente una delle perle più note del nostro turismo nel Ponente che deve sempre più far parte di un sistema integrato di offerta per chi frequenta la nostra Regione, di ospitalità di nautica da diporto di ambiente, di agroalimentare territorio che ha molto da dire da questo punto di vista e l'amministrazione Ingenito in questi anni ci ha dato affidabilità e risposte. Intendiamo continuare, ovviamente, a lavorare nei prossimi cinque anni, perché, come noto, il secondo mandato di un'amministrazione quello in cui spesso si concretizzano i tanti progetti messi in campo durante il primo. Quindi auspichiamo che questa amministrazione tutti abbia la fiducia dei cittadini di questa città e continui a lavorare a fianco della Regione condividendo il modello di crescita e di sviluppo per il nostro territorio".

"Ci presentiamo sotto insegne con il supporto di tutti i partiti della coalizione di governo. Per me è un grande piacere è un onore ricevere qui oggi a Bordighera il presidente Giovanni Toti. E da questo momento inizia veramente la campagna elettorale, quindi ogni giorno saremo presenti sul territorio per tanti incontri con il mondo associativo con tanti cittadini per raccogliere ancora tante idee che potremmo utilizzare nell'azione di governo", sottolinea Vittorio Ingenito.