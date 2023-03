Verso le amministrative, Vittorio Ingenito si ricandida con la lista “Bordighera Vince” (Foto e video)

L’attuale sindaco della città delle palme Vittorio Ingenito si ricandida con la lista “Bordighera Vince” in occasione delle elezioni amministrative previste a maggio. "E’ una squadra rinnovata quella di Bordighera Vince sulla base dell'esperienza più che positiva degli ultimi cinque anni con oltre 33 milioni investimenti nelle opere pubbliche realizzate” - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - “Con il supporto dei partiti di centrodestra abbiamo deciso di riproporre questa squadra con nuove esperienze, nuove capacità e nuove professionalità per fare in modo che Bordighera possa continuare ad essere ancora più bella e più competitiva anche da un punto di vista turistico”.

Nuove idee e progetti contribuiranno all’ammodernamento della città che renderanno, perciò, Bordighera sempre più un luogo dove la qualità di vita è elevata, i servizi efficienti e le infrastrutture rinnovate. “Gli obiettivi saranno portare avanti le opere pubbliche in corso attualmente, come per esempio il Palazzo del Parco o la passeggiata a mare” - svela il primo cittadino - “Il programma di governo verrà presentato ufficialmente, insieme alla squadra, sabato 15 aprile alle 17.15, al Cinema Olimpia di Bordighera”.

Partendo dall’impegno profuso dagli otto consiglieri attualmente in carica, la lista di ‘Bordighera Vince’ si arricchisce di nuove professionalità. “Sono criteri che riguardano valori e principi condivisi da tutte le persone che fanno parte di Bordighera Vince” - afferma Ingenito - “Abbiamo parlato di un programma di governo, c’è stata la convergenza su questo programma e sulla base di questo abbiamo deciso di proporre nuovi nominativi che sono sicuramente persone capaci, con esperienza anche politica e capacità di visione per il futuro di Bordighera“.

La squadra che accompagnerà Vittorio Ingenito sarà formata da Stefano Gnutti, farmacista di 53 anni; Marco Laganà, imprenditore di 40 anni; Mauro Bozzarelli, pensionato di 55 anni; Laura Pastore, commerciante di 64 anni; Walter Sorriento, agente della polizia locale di 45 anni; Gianluca Gazzano, elettricista di 49 anni; Melina Rodà, libera professionista di 60 anni; Marzia Baldassarre, avvocato di 49 anni; Martina Sferrazza, impiegata di 32 anni; Massimiliano Di Vito, ristoratore di 45 anni; Vincenzo Caputo (Savino), consulente finanziario di 43 anni; Franco Biamonti, medico di 72 anni; Barbara Bonavia, segretaria di 60 anni; Giovanni Allavena, pensionato Coldiretti di 72 anni; Diego Soreca, vigile del fuoco di 58 anni e Silvana Denaro, docente di 60 anni.

Ingenito ripropone lo stesso simbolo: “E’ il simbolo che avevamo già scelto cinque anni fa” - sottolinea Ingenito - “E’ un simbolo che raccoglie quelli che sono i valori fondamento della nostra scelta politica e quindi abbiamo deciso di riproporlo in maniera identica per iniziare questa nuova esperienza con tante altre persone che hanno questa condivisione dei valori”.

Vittorio Ingenito ha aperto un point elettorale nel centro città. “Il point sarà aperto tutti i giorni. Al momento non abbiamo già un orario predefinito, saremo sicuramente organizzati nelle prossime settimane” - dice Ingenito.