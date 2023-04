Sicily Addict: il negozio digitale che consente di scoprire i sapori autentici della Trinacria

Come concedersi un peccato di gola speciale, nella comodità di casa propria? È semplice, Sicily Addict rappresenta la risorsa perfetta per quanti desiderano assaporare le migliori prelibatezze della tradizione enogastronomica siciliana. L’offerta del portale, accessibile in pochi click, annovera oltre 300 alternative, realizzate con metodi artigianali e materie prime locali di altissima qualità.

L’e-commerce www.sicilyaddict.it nasce dalla volontà di valorizzare una terra che da sempre produce specialità enogastronomiche uniche, apprezzate nel mondo intero. Le delizie che figurano nella proposta, non a caso, hanno già conquistato la soddisfazione di più di 55.000 clienti, come confermano le migliaia di recensioni verificate da Trustpilot.

La shopping experience online si distingue per la spedizione gratuita per ordini superiori a 59,90 euro, consegne in 48/72 ore, reso gratuito e possibilità di pagamento alla consegna. Gli imballaggi utilizzati sono sicuri e a temperatura controllata. Anche le modalità di pagamento sono sinonimo di trasparenza e protezione: carta di credito/debito, PayPal e bonifico bancario.

Navigando tra le pagine dello store è semplice individuare arancini prodotti con i migliori ingredienti della tradizione, pronti da friggere a casa, per un vero e proprio viaggio gastronomico in Sicilia. Ma in catalogo figurano anche la linea Pistacchio Lovers, cannoli siciliani, cassate, pasta di mandorle, salumi, formaggi, pasta, conserve, olio, vini e molte altre prelibatezze.

Completano l’offerta le Sicilybox, una selezione di prodotti concepiti per fare un cadeau unico e originale. Ad esempio, Sicilybox WELCOME KIT include 5 Kit Cannoli Experience e 4 Arancini, mentre Sicilybox BEDDA MATRI è caratterizzata da 5 Cannoli Siciliani e Kit Cremosa co Tuppo.

In caso di necessità, il cliente può contare su un supporto puntuale, disponibile tramite numero di telefono, WhatsApp e indirizzo e-mail. Invece, coloro che sono alla ricerca di suggerimenti, informazioni e idee su come gustare le sfumature di sapore uniche dell'enogastronomia siciliana, possono approfittare dei contenuti del blog ufficiale dell’azienda.

Non solo dal negozio digitale. L’esperienza Sicily Addict è disponibile anche presso le cloud kitchen di Milano e Firenze, che si avvalgono della comodità della consegna a domicilio per portare l'ordine direttamente a casa del cliente in tempi brevissimi. L’impresa italiana, infine, si rivolge anche al mercato B2B, offrendo alle pasticcerie e alle rosticcerie italiane l’opportunità di diventare rivenditori ufficiali.

