Vallecrosia, il prefetto di Imperia Romeo incontra i ragazzi del Cnos Fap: "Il lavoro si trova con impegno e volontà" (Foto e video)

Il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ha incontrato, questa mattina, i ragazzi del Cnos Fap (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale) di Vallecrosia.

Il Prefetto di Imperia ha visitato la struttura che ospita quattro corsi triennali professionali su turismo, cucina, sala e bar ed elettrico che hanno l'obiettivo di formare e preparare i giovani e gli adulti al mondo del lavoro e, in seguito, si è confrontato con i giovani presenti. "I salesiani e l'istituto hanno scelto dei corsi che vi preparano a fare dei lavori che oggi mancano e vi aiutano ad entrare nella società. E' difficile, per esempio, trovare un buon elettricista. Non dovete invidiare i vostri coetanei che fanno il liceo classico o altri tipi di liceo e poi vanno all'università, perché spesso, purtroppo, rimangono disoccupati. Oggi ci sono più laureati disoccupati che con un lavoro. Il lavoro oggi si trova con l'impegno e la volontà. L'importante nella vita è lavorare e guadagnare uno stipendio perché vi rende liberi" - afferma il prefetto Romeo parlando ai giovani del Cnos Fap.

Il Prefetto di Imperia ha spiegato anche il ruolo del prefetto, dagli studi che bisogna fare per poter svolgere questo ruolo ai compiti e doveri che deve attuare in una provincia: "Bisogna laurearsi in Giurisprudenza o in Scienze Politiche. Poi c'è un concorso che fanno il Ministero degli Interni e superando gli scritti e gli orali si intraprende una carriera: la carriera del prefetto, che è composta dal viceprefetto aggiunto, viceprefetto e prefetto. Si diventa prefetto su una proposta che fanno il Ministero degli Interni e il Governo. Il consiglio dei ministri delibera la nomina a prefetto. Il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e deve garantire il rispetto dei principi della nostra Costituzione e difendere lo Stato italiano. Ha diverse funzioni: per esempio il prefetto gestisce e dispone di tutte le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) esistenti nella provincia. Quindi il questore, il colonello provinciale dei carabinieri e il colonello provinciale della guardia di finanza sono a disposizione del prefetto per garantire l'ordine pubblico".

Il prefetto Romeo ha, inoltre, sottolineato l'importanza dei centri salesiani: "L'opera di Don Bosco è importantissima nella nostra società. I salesiani si rivolgono principalmente ai giovani ed è importantissimo perché possono così crescere in un ambiente sano, in un ambiente in cui si parla del Vangelo e in cui si può cresce all'insegna di un amore che non sempre nella vita si trova. Il percorso dei salesiani è una guida gratuita che viene offerta secondo il credo cristiano per affrontare la vita che è difficilissima. Noi dobbiamo essere dei buoni cristiani e portare con sé lo spirito cristiano. Spesso nella solitudine o nelle difficoltà della vita la fede aiuta" - dice il prefetto di Imperia rivolgendosi ai ragazzi - "Voi dovete costruire la vostra vita attraverso un percorso su voi stessi e la vostra capacità. E' una sfida difficile e si avverte durante il periodo della vostra crescita ma sono momenti necessari per crescere".

Per l'occasione erano presenti il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi con la sua Amministrazione, i candidati sindaco Fabio Perri e Cristian Quesada e il consigliere regionale Veronica Russo. "Un momento importante di partecipazione" - sottolinea il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "Sono oltre 150 anni che la comunità salesiana e le suore di Maria Ausiliatrice accompagnano la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Il Cnos Fap, che è una realtà salesiana, sta formando degli uomini e delle donne che saranno coloro che daranno lustro al territorio come cittadini. Con la formazione professionale il Cnos Fap porta una grande crescita del territorio. Ringrazio il prefetto per la visita di oggi e per aver dato ai ragazzi la sua testimonianza ma anche degli spunti importantissimi sul lavoro".

"E' stata una bella occasione per ospitare il prefetto di Imperia che ha visitato il nostro polo formativo e centro di formazione dei salesiani, dove formiamo 200 ragazzi che saranno i futuri elettricisti, cuochi, camerieri e operatori dell'accoglienza turistica del territorio" - dichiara Francesca Figini, direttrice del Cnos Fap di Vallecrosia.

"Siamo contenti di aver ricevuto il prefetto nella nostra casa di Vallecrosia dove i salesiani da 150 anni portano avanti un progetto educativo importante e d'amore che cerca di donare ai giovani l'opportunità di acquisire competenze professionali e umane per poter poi immettere una persona integralmente cresciuta e realizzata all'interno contesto lavorativo. Siamo in rete con le aziende e le istituzioni" - dice don Maurizio.

L'evento si è concluso con un aperitivo e un pranzo preparato dai ragazzi del Cnos Fap. "Insegno cucina e oggi abbiamo un menù prettamente primaverile con le verdure di stagione e le cose novelle"- svela Valentina Lafiandra, docente del corso di ristorazione del Cnos Fap - "Hanno cucinato cinque ragazzi della classe terza che sono stati molto bravi perché abbiamo fatto un aperitivo di benvenuto e poi si sono preparati per fare il servizio".