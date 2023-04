Imperia: con il rifacimento della segnaletica orizzontale, terminati i lavori di riqualifica di via Cascione

Ieri è stata ultimata anche la segnaletica orizzontale nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Cascione a Imperia. Già il 27 marzo 2023 era stata riposizionata anche l’ultima pietra.

"È terminata la riqualifica di una strada che da tempo ormai versava in forte degrado. Il tutto in poco tempo e secondo le previsioni. Il cantiere, infatti, era stato aperto a metà gennaio ed è proceduto a macchia di leopardo, fino a coprire tutta l’area, per creare meno disagi possibili ai cittadini" - spiega soddisfatto Andrea Landolfi, in qualità di delegato del sindaco di Imperia Claudio Scajola e di consigliere al bilancio, si è occupato della gestione e dell’andamento dei lavori.



L’intervento è stato autorizzato (e monitorato) dalla sovrintendenza proprio per il valore storico e artistico della strada (lastricato, illuminazione ed edifici). "L’attenzione e la competenza per il ripristino della pavimentazione sono stati attuati a garantire la sicurezza della circolazione di veicoli e motoveicoli, prima di tutto. - aggiunge Landolfi - Il consolidamento del sottofondo e il riposizionamento dei blocchi di pietra sono parte dell’importante intervento che ha fatto risorgere la via Cascione a nuova vita. E nuova luce! Le grandi lastre di pietra, infatti, ormai posticce, erano pericolose per i mezzi in transito, ma non solo. Il rumore causato dal passaggio dei veicoli era anche di forte disturbo per gli abitanti delle case lungo la strada, tanto da penalizzarne anche il riposo notturno”.

I lampioni d’epoca sono stati ripristinati utilizzando luci a LED, in modo da permettere una migliore illuminazione a basso consumo energetico; accesi creano una atmosfera serale d’altri tempi, quasi irriconoscibile, che rende suggestivo il passeggio nella via. Una sorta di Ville Lumière ligure, che adesso nulla ha da invidiare a quella dei cugini francesi" - conclude Landolfi.