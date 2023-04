Speciale weekend di Pasqua e Pasquetta: ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Siamo nel bel mezzo del weekend lungo di Pasqua e Pasquetta e sono tante le proposte, tra eventi all’aria aperta, spettacoli e molto altro, offerti dalla provincia di Imperia. Ecco qualche suggerimento per trascorrere al meglio queste tre giornate.

Iniziamo con un evento un po’ particolare ma che inonderà il centro della città dei fiori con un turbinio di gente festosa e colorata. Stiamo parlando del ‘Sanremo Pride’, la sfilata rainbow del movimento LGBTQ+ che colorerà quest'oggi le vie del centro. L'appuntamento è fissato per le 15.30 al Nolo Bici del Sud Est e la sfilata, animata dai dj set (firmati OBV Crew e Adventures) proseguirà poi verso il piazzale di Pian di Nave.



Una serie di eventi di benvenuto ai turisti sono quelli organizzati dalla Confesercenti Imperia, in collaborazione con il Comune di Ospedaletti. Si tratta della manifestazione ‘Primavera Spiareté’, una 3 giorni riservata alla scoperta e alla valorizzazione dei luoghi del ponente ligure, con escursioni e visite guidate in alcuni siti di Ospedaletti e dei Comuni limitrofi.

Diverse le occasioni da poter gustare durante tutto il weekend di Pasqua: una visita guidata a Villa San Luca che ospita ‘Casa e Collezione Laura’, un bene del FAI (Fondo Ambiente Italia). Residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera, è un sorprendente scrigno che racchiude la loro originale e una personalissima raccolta d'arte applicata, eccezionale e unica in Italia e in Europa: circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza nei loro giri per il mondo.

Un salto nel mondo incantato della natura locale aspetta i visitatori nel ‘Giardino esotico Pallanca’ a Bordighera, posto a confine con Ospedaletti, orto botanico che ospita sulle sue terrazze a picco sul mare, preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente: una raccolta di piante esotiche tra le più complete, allestita in un ambiente che incanta appassionati del settore e visitatori.

Per questo evento si annuncia l'eccezionale apertura stagionale della famosa 'Pinacoteca Rambaldi’ allestita nei locali del Museo di Villa Luca con sale affrescate dal Morscio. Sita a Sanremo (frazione Coldirodi) al confine con Ospedaletti, offre splendidi giardini e un incantevole panorama aperto sulla baia di Ospedaletti.

Sabato sono previsti due turni di partenza (ore 9 e 15) di ‘Spiaretè bike tour’, giornata dedicata alle escursioni immersi nella natura, giri in bici con accompagnatore sulle alture di Ospedaletti per ammirare i luoghi simbolo, i segreti e gli scorci più belli per scoprire il suo entroterra, assaggiando prodotti tipici. Infine domenica (ore 8-18) una giornata dedicata allo shopping sulla passeggiata mare lungo la pista ciclabile, con bancarelle del mercato ambulante e negozi locali.

Dopo le propose di ‘Primavera Spiareté’ messe in campo da Confesercenti Imperia, in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, passiamo al 'Bordighera Outdoor Experience', il primo grande evento outdoor del 2023 in programma per il giorno di Pasquetta, dedicato a tutti i cittadini e turisti per conoscere il meraviglioso territorio della città delle palme e il suo bike park. Sarà una grande festa per famiglie, appassionati dell’attività all’aperto e sportivi. Saranno tante le opportunità da vivere nell’arco di tutta la giornata. Al Sant’Ampelio Outdoor Village, presso la rotonda, dalle 9.30 alle 18.00 si potrà assistere alle acrobazie di salto con la bici (area bike jumping) e fare una piacevole pausa con lo street food. Da lì, con la navetta a disposizione di tutti gratuitamente, in quindici minuti si potrà raggiungere il Cian d’Innamurai a Monte Nero, campo base con area ristoro per passeggiate sui sentieri con vista sul mare.

Spostandoci nel capoluogo ritorna anche quest’anno ‘Pasquetta al Parco Urbano’, l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dedicato a bambini e famiglie. Un grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli, a partire dalle ore 11:30, che vedrà una intera giornata di spettacoli e sorprese a cura di Fortunello e Marbella della FEM Spettacoli. Si alterneranno diversi momenti di intrattenimento, con trampolieri, esibizioni di giocoleria, truccambimbi, zucchero filato, un grande uovo di cioccolato e molto molto altro.

È iniziato ieri il weekend di eventi di Pasqua organizzati dal Comune di San Bartolomeo al Mare: quattro giorni dedicati allo shopping e al divertimento. Fino a lunedì 10 aprile, il Lungomare delle Nazioni sarà animato con spettacoli di intrattenimento, laboratori e musica, che faranno da cornice a Lungomare in Fiera, mercatino di artigianato e spuntini serviti in ‘formato street food’.

A Sanremo il Forte Santa Tecla riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura per consentire lo svolgimento dei lavori di restauro per il recupero di nuovi spazi del piano terreno e del secondo piano. Per Pasqua è previsto un orario speciale ovvero dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Inoltre oggi e domani sarà possibile visitare il Forte con la guida del direttore, Architetto Alberto Parodi, alle ore 11 e alle ore 16.



In queste giornate c’è ovviamente spazio anche per gli intrattenimenti musicali come ad esempio a Diano Marina dove la sera di domani, domenica 9, alle 21.15, in Piazza Martiri della Libertà, è in programma una serata di musica e animazione a cura di Gianni Rossi, che coinvolgerà turisti e residenti nel cantare le più belle canzoni italiane e straniere, con l'ausilio di un apposito palco e maxischermo Ledwall 4x3 mt.

Gabriele Cirilli, The Brilliant Tina Linetti's, ReddyBobbio Quartet, Paolo Maffi Quartet sono invece gli artisti che si esibiranno sul Roof Garden del Casinò di Sanremo sino a lunedì. Questa sera doppio appuntamento con The Brilliant Tina Linetti's musica anni '50 e la comicità esplosiva di Gabriele Cirilli, che arriva direttamente dal famosissimo programma 'Tale e Quale show'. Domenica si esibiscono The Brilliant Tina Linetti's mentre lunedì di Pasquetta sarà il Reddy Bobbio Quartet ad assicurare una serata di grande musica.



Per i più giovani invece l’offerta arriva da tre locali di Sanremo: il Bay Club, Strambò e Villa Noseda. Il Bay Club, la discoteca sull’acqua di Sanremo, questa sera ospiterà l’evento ‘Noxe- Bad Bunny’, format rivelazione del venerdì estivo del club, che ritorna con il team ‘Latin Addict’ in versione edizione pasquale. Una serata tanto esplosiva quanto divertente a base di show, performance, allestimenti a tema e la migliore musica reggaeton/hip hop del momento.

Villa Noseda apre la giornata del 9 aprile con ‘La Pasqua in Villa’. Il pranzo di Pasqua tra buon cibo e divertimento nell’eleganza della nuova location del centro. Musica e spettacolo durante tutto il pomeriggio. Sempre domenica 9 aprile, in fase notturna, si ritorna al Bay Club con la seconda edizione della serata di ‘PasquaDance’ dopo il successo della scorsa stagione. L’evento avrà come special guests i Djs From Mars coppia di dj e produttori italiani noti in tutto il mondo per i loro mashup di canzoni popolari trasformate in musica dance elettronica. Un party pieno di adrenalina da trascorrere in riva al mare e sotto le stelle per tutta la notte.

Lunedì 10 aprile sarà la volta dello Strambò con ‘Pasquetta Offshore’: pomeriggio tra cibo, intrattenimento e musica. Un pranzo al sole insieme agli amici di sempre circondati da yacht e imbarcazioni meravigliose. Musica e intrattenimento per tutto il pomeriggio per festeggiare alla grande una delle feste più amate dell’anno.

Infine concludiamo proponendovi un’escursione molto panoramica fino al passo di Vena: si parte dal paese di Montalto per scendere a superare il torrente Carpasina e quindi risalire per una larga mulattiera sino al Passo di Vena da dove si domina il mare e la sottostante valle Argentina. Il ritrovo per partecipare alla gita a cura di ‘Liguria da Scoprire, è fissato alle ore 9 a Taggia presso la stazione FS oppure alle ore 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese.





Per conoscere il dettaglio di tutti gli eventi proposti (luoghi, orari, contatti, ecc.) e conoscerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

