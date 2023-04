Vallecrosia inaugura una panchina blu per sensibilizzare sulla cura del diabete (Foto e video)

A Vallecrosia, questa mattina, è stata inaugurata una panchina blu per sensibilizzare sulla cura del diabete, posizionata accanto alla panchina rossa contro la violenza sulle donne sul marciapiede vicino all’incrocio del centro città. Sulla panchina dedicata, in particolar modo, al diabete giovanile è stata posizionata una targa che ricorda: “Prima di ogni altra cosa abbi cura di te stesso, anche se non lo vedi il diabete esiste”.

Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Biasi, in particolar modo dal vicesindaco Marilena Piardi, in collaborazione con l’associazione diabete giovanile ponente Aps. “Il diabete è la malattia metabolica più diffusa tra bambini e adolescenti: colpisce, infatti, circa 20.000 giovani nel nostro paese. La causa scatenante del diabete giovanile è, come per il diabete in età adulta, la mancanza o scarsità di insulina. Bisogna fare attenzione soprattutto a tre sintomi: sete enorme, enuresi e stanchezza” - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - “Quando si parla di diabete giovanile ci si riferisce al diabete mellito di tipo 1, chiamato così proprio per l’elevata incidenza di casi in età infantile. Uno dei primi sintomi del diabete infantile è la necessità per il bambino di alzarsi molte volte durante la notte per urinare. Questa situazione di solito si accompagna a un dimagrimento improvviso e ingiustificato e all’acidosi diabetica che spesso comporta la necessità del ricovero in ospedale. Nell’infanzia e nell’adolescenza, il diabete mellito è spesso associato a una predisposizione genetica e a una grave insufficienza di insulina”.

Un'idea pensata per sensibilizzare la popolazione su una malattia che colpisce non solo gli adulti ma anche i bambini. “Attualmente non esiste una cura per guarire dal diabete, ma qualsiasi bambino che ne è affetto può tranquillamente convivere con questo disturbo per il resto della vita senza particolari rinunce. Il diabete infantile, infatti, non impedisce a bambini e adolescenti di condurre una vita del tutto normale, andare a scuola, avere degli amici, andare in vacanza e fare sport; l’importante è attenersi alle regole della cura con insulina, avere un’alimentazione sana e corretta e praticare attività fisica” - illustra il vicesindaco di Vallecrosia - “Di fondamentale importanza è l’educazione sanitaria impartita dal diabetologo e soprattutto dalla famiglia”.

L’associazione diabete giovanile ponente Aps ha dato il via ad una campagna informativa e di sensibilizzazione sul diabete di tipo 1. "Abbiamo fatto una campagna sul diabete perché non riguarda solo gli adulti ma anche i bambini. Esistono diversi tipi di diabete, come il tipo 1, che è il diabete autoimmune e cronico nel bambino, e il tipo 2, che è il diabete dell'errata e cattiva alimentazione o che insorge nell'età adulta. Il tipo 2 si può prevenire nell'adulto con una sana alimentazione e corretta attività fisica" - sottolinea il presidente dell’associazione diabete giovanile Ponente Aps Maria Efisia Palmas.

Una proposta appoggiata dalla Pro Loco di Vallecrosia ma anche dai Lions, che nei giorni scorsi si sono recati all'istituto comprensivo Andrea Doria per fare controlli e screening ai giovani. "I Lions sono sempre attenti alle problematiche della comunità e, soprattutto, a quelle sanitarie. Già da un po' di anni collaboriamo con l’associazione diabete giovanile Ponente Aps per dare informazioni sul diabete e fare screening preventivo nelle scuole" - dice la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara del Lions Club Bordighera Otto Luoghi.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, il consigliere comunale Denis Perrone, il presidente della Pro Loco di Vallecrosia Fulvio Becagli, il presidente dell’associazione diabete giovanile Ponente Aps Maria Efisia Palmas e la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara del Lions Club Bordighera Otto Luoghi. "Inauguriamo un punto di riferimento nel centro della città per indicare che noi ci siamo e per sottolineare l'importanza della salute. Diventa fondamentale per la città la collaborazione tra le associazioni: la Pro Loco di Vallecrosia, i Lions e l’associazione diabete giovanile ponente Aps, coordinati dal vicesindaco Marilena Piardi" - dichiara il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "Come Comune continueremo ad ascoltare le istanze di collaborazione tra associazioni ma soprattutto quello che è il rapporto con l'Asl. I comuni non possono esimersi dal difendere la salute, che è il bene primario".