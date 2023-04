Sanremo, global premiere: al Cinema Ritz il film evento dei Metallica

Sarà il primo listening party del mondo al cinema per vivere in anteprima assoluta l’esperienza dell’ascolto del nuovo album con video esclusivi e interviste inedite. I Metallica dedicano al pubblico cinematografico di tutto il mondo il loro dodicesimo album in studio, 72 Seasons, per una sola notte, giovedì 13 aprile. Sarà possibile ascoltare integralmente al Cinema Ritz a Sanremo, rispettivamente alle 19 e 21.30, 72 Seasons con un suono immersivo travolgente: ogni nuova canzone sarà accompagnata da un video musicale e da un commento esclusivo della band.

Una serata indimenticabile alla vigilia dell'uscita dell’album del 14 aprile in un listening party esclusivo.