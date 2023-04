Ventimiglia: dichiarazioni sulla festa dopo la firma dal Notaio, Bartolomeo Isnardi "E' Mauro inaccettabile e inadeguato"

Anche Bartolomeo Isnardi, ex Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Ventimiglia, si scaglia contro Francesco Mauro, dopo le dichiarazioni relative alla presunta ubriacatura di alcuni esponenti dell’ex maggioranza, dopo la firma dal Notaio, che ha destituito l’Amministrazione guidata da Gaetano Scullino.

“Capisco che non abbia temi validi a motivazione della sua seconda candidatura – evidenzia Isnardi - e che dunque le sue uniche argomentazioni siano le frasi fatte e il gossip di quart'ordine, però sarebbe davvero opportuno per lui prender più seriamente questa sua esperienza politica. Innanzitutto, invece che cercare nelle notti bianche qualcuno da indicare come poco adeguato o almeno non al suo livello, dovrebbe spiegarci con quale sapienza possa dire che amministratori in piena facoltà abbiano fatto qualcosa di inaccettabile, sottointendendo quasi quasi qualcosa di illegale, in ciò che è stato invece l'esercizio di un chiaro diritto”.

“A mio avviso, invece – termina Isnardi - inaccettabile e inadeguato è il giudizio fatto solo per gettare fumo e nascondere evidentemente la pochezza della sua esperienza e la lacunosa conoscenza non solo delle procedure e delle leggi, ma anche delle vere problematiche del nostro comune territorio. Cosa che, essendo qua solo da alcuni anni, avrà sicuramente modo di meglio approfondire, ci auguriamo”.