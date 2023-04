Tutto pronto per il 'Bordighera Outdoor Experience', evento dedicato a cittadini e turisti

Tutto pronto per Bordighera Outdoor Experience, il primo grande evento outdoor del 2023 dedicato a tutti i cittadini e ai turisti per conoscere il meraviglioso territorio della città delle palme e il suo bike park.

Sarà una grande festa per famiglie, appassionati dell’attività all’aperto e sportivi. Infatti, nonostante i cento posti disponibili per i tour gratuiti accompagnati e-bike, e-mtb e trekking siano stati tutti prenotati in pochissimi giorni, ci saranno comunque tante opportunità da vivere nell’arco di tutta la giornata.

Al Sant’Ampelio Outdoor Village, presso la rotonda, dalle 9.30 alle 18.00 si potrà assistere alle acrobazie di salto con la bici (area bike jumping) e fare una piacevole pausa con lo street food; da lì, con la navetta a disposizione di tutti gratuitamente, in quindici minuti si potrà raggiungere il Cian d’Innamurai a Monte Nero, campo base con area ristoro per passeggiate sui sentieri con vista sul mare.

Le partenze della navetta da Sant’Ampelio verso Cian d’Innamurai sono previste per le 9.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 - 14.30 – 15.30 – 16.30 – 18.00.

Le partenze della navetta da Cian d’Innamurai verso Sant’Ampelio sono invece previste per le 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 15.00 – 16.00 – 17.30 – 18.30.

Il tragitto ha una durata di circa 15 minuti.